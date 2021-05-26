Вертолет весом больше 40 тонн силач провез на расстояние в 17 метров

Житель Подмосковья Сергей Агаджанян, известный как "русский Халк" совершил еще одно достижение. Он не только сдвинул с места Ми-26, но и протащил его по дороге. Запись о рекорде помещена на сайте областного министерства спорта.

Силач провез вертолет весом больше 40 т на расстояние в 17 метров. На это ему понадобилось всего 42 секунды. Этот рекорд мужчина, по его же словам, установил в честь Дня славянской письменности и культуры.

Никаких особенных приспособлений у Агаджаняна не было. Он лишь до разрыва надувал медицинскую грелку, отметили в ведомсте.

Этот человек "показывает невозможное", поделился мнением министр спорта области Роман Терюшков. И добавил, что больше никто в мире "не буксировал такой тяжелый вертолет" без дополнительных средств, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее стало известно о другом достижении "русского Халка". Он протащил на себе самолет, который весил 16 тонн.



До этого житель Подмосковья и председатель областного РосМолСпорта Сергей Агаджанян совершил невозможное – перетянул эвакуатор автобусов MAN с прикрепленным за передний мост автобусом малого класса. Общий вес груза составлял 43 тонны.

