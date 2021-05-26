Ту-134 зацепил оборудование на полосе во время взлета

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Пострадавших в результате инцидента нет

Ту-134 зацепил светотехнику на взлетно-посадочной полосе, выдвигаясь из екатеринбургского аэропорта. Об этом стало известно сегодня, 26 мая.

Как отмечает источник, экипаж остался цел. У самого судна тоже отсутствуют повреждения, передает РИА "Новости".

Уточняется, что Ту-134 повредил фонари в аэропорту Екатеринбурга. Инцидент произошел 25 мая в ходе учебных полетов. Во время взлета с полосы произошло воздействие судна на светотехнику.

Самолет удалось успешно посадить. Работа аэропорта проходит в прежнем режиме, пассажиры на борту отсутствовали.

Егор МАЛКОВ

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