Не может совершить посадку: рейс "Белавиа" кружит под Брестом

Самолет в свое воздушное пространство не пустила Польша

Самолет "Белавиа", который вылетел сегодня из Минска в Барселону, не смог покинуть воздушное пространство Белоруссии. Об этом в своем Телеграм-канале написала Ольга Скабеева.

По словам журналистки, самолет кружит под Брестом. Предположительная причина кроется в отказе Польши пускать его в свое воздушное пространство.

Как уточняет РЕН ТВ, пассажирский рейс развернули прямо в воздухе. Совершить посадку он не может до тех пор, пока не сбросит топливо. Пилоты приняли решение кружить над белорусским городом, чтобы добиться допустимой массы для проведения маневра.

Позже РИА "Новости" подтвердили, что Польша действительно не пустила самолет на свою территорию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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