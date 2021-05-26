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Крупный проект по внедрению технологии 5G реализуют в московском метрополитене.
По словам Сергея Собянина, в столице сейчас есть восемь полигонов, где тестируется сеть пятого поколения. На форуме Smart Cities Moscow градоначальник объявил, что ближайшее время высокоскоростной Интернет появится и в столичной подземке.
Он также выразил надежду, что этот проект станет уникальным, подчеркнув, что московское метро является одним из крупнейших в мире.
Главной отличительной чертой 5G является высокая скорость, которая может достигать нескольких гигабитов в секунду. И власти Москвы позаботились о том, чтобы у граждан был к ней доступ даже во время поездок на метро.
Также внедрение сети нового поколения повлияет и на развитие технологий в целом. Теперь москвичам необязательно будет иметь мощный компьютер, чтобы быстро обработать и передать большое количество информации.
Тестирование 5G уже началось в некоторых районах столицы, среди которых Тверская улица, ВДНХ, Воробьевы горы и парк Горького.
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