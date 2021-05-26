Ученые предупредили россиян о землетрясениях в нескольких регионах страны

Ученые предупредили россиян о землетрясениях в нескольких регионах страны
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Сейсмическая активность может проявиться в любое время

Сразу несколько регионов России могут столкнуться с землетрясениями в этом году. Под угрозой окажутся Дальний Восток, Северный Кавказ и в Алтайский край. 

Завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов рассказал URA.ru, что с сейсмическая активность может проявить себя на Камчатке. Особенно неспокойно будем тем, кто проживает на восточном побережье. 

Так, в районе Курильских островов и Сахалина граничат друг с другом Тихоокеанская и Евразийские литосферные плиты. Именно поэтому не исключено, что землятресение случится, когда первая плита субдуцирует под вторую.

Также сильные землетрясения могут произойти на севере республики Саха (Якутия), считает эксперт Петр Шебалин. 

"Байкал, Алтай, Саяны. Дальше Кавказ и Крым. Это места, где в принципе бывают землетрясения", 

– предупредил сейсмолог. 

Однако точные сроки возможных природных катаклизмов ученые назвать не смогли. Они объяснили это тем, что пока прогнозов не хватит для того, что чтобы определить, что именно будет происходить летом. 

Напомним, что сегодня, 26 мая, в Красноярском крае произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 172 километрах от Кызыла.

Также ночью в районе вулкана Шивелуч на Камчатке случился толчок магнитудой 3,6. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей