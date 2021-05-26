Не похоже, что граждане Америки верят в успех своего лидера

Накануне стало известно, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве. Новость тут же стала едва ли не самой обсуждаемой. Не упустил возможности пошутить на эту тему и известный американский шоумен Джимми Фэллон.

Именно с обсуждения предстоящей встречи двух президентов начался вчерашний выпуск его вечернего шоу. Когда телеведущий сообщил о точной дате встречи, в студии раздалось протяжное "Ох".

"Да, рад напомнить, что после карантина вам придется видеться с людьми, которые вам не очень нравятся",

– отреагировал Фэллон.

Затем телеведущий признался, что с нетерпением ждет встречи Путина и Байдена. Он даже предположил, как это будет выглядеть со стороны. Судя по короткой миниатюре, разыгранной Фэллоном, диктовать правила на саммите будет российский президент.

Подытожил свой монолог Фэллон ироничным замечанием. Шоумен выразил надежду, что заграничная поездка главы Белого будет такой же удачной, как и его вояж внутри страны. Эти слова он сопроводил нашумевшим видео, на котором Байден несколько раз спотыкается во время подъема по трапу самолета, тем самым вызвав громкий смех зрителей.

Ранее американцы предрекли своему лидеру провал во время саммита с Путиным. В Сети пошутили, что российский президент "съест Джо на обед". Другие пользователи посоветовали Владимиру Владимировичу надеть бейдж с именем, чтобы демократ не забыл, как зовут его собеседника.