Решение этого вопроса находится вне компетенции органов власти Республики

В Госпогранкомитет Белоруссии поступают множество жалоб от иностранных граждан, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов и запрета на полеты через воздушное пространство Республики.

Представители ведомства отметили, что эти вопросы находятся вне компетенции пограничной службы.

В ответ на многочисленные запросы Госпогранкомитет РБ опубликовал на своем официальном сайте сообщение, в котором порекомендовал иностранцам обращаться за помощью в дипломатические представительства и консульские учреждения их стран.

Напомним, что после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая, Евросоюз принял решение изолировать Белоруссию. Страны Сообщества заявили, что не будут пускать белорусские самолеты в небо и аэропорты ЕС.

Аналогичное решение приняла Великобритания, котороая запретила самолетам авиакомпании "Белавиа" входить в свое воздушное пространство без специального разрешения.

Данные ограничения уже применили на практике. Сегодня, 26 мая, судно "Белавиа", летевшее из Минска в Барселону, не смогло покинуть воздушное пространство РБ, поскольку Польша отказалась пускать его в свое воздушное пространство.