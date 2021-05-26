Иностранцев "заперли" в Белоруссии из-за отмены рейсов

Иностранцев "заперли" в Белоруссии из-за отмены рейсов
Фото: Kevin Phillips/moodboard/www.globallookpress.com
Решение этого вопроса находится вне компетенции органов власти Республики

В Госпогранкомитет Белоруссии поступают множество жалоб от иностранных граждан, которые не могут вернуться на родину из-за отмены рейсов и запрета на полеты через воздушное пространство Республики. 

Представители ведомства отметили, что эти вопросы находятся вне компетенции пограничной службы. 

В ответ на многочисленные запросы Госпогранкомитет РБ опубликовал на своем официальном сайте сообщение, в котором порекомендовал иностранцам обращаться за помощью в дипломатические представительства и консульские учреждения их стран.

Напомним, что после экстренной посадки самолета Ryanair 23 мая, Евросоюз принял решение изолировать Белоруссию. Страны Сообщества заявили, что не будут пускать белорусские самолеты в небо и аэропорты ЕС. 

Аналогичное решение приняла Великобритания, котороая запретила самолетам авиакомпании "Белавиа" входить в свое воздушное пространство без специального разрешения. 

Данные ограничения уже применили на практике. Сегодня, 26 мая, судно "Белавиа", летевшее из Минска в Барселону, не смогло покинуть воздушное пространство РБ, поскольку Польша отказалась пускать его в свое воздушное пространство.

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Эдмон Дантес
Пожаловаться Ответить
Сегодня страны НАТО принудили совершить вынужденную посадку самолёт, летевшего из столицы Белоруссии в столицу Каталонии.
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей