Улицу у белорусского посольства в Румынии захотели назвать в честь Протасевича

Улицу у белорусского посольства в Румынии захотели назвать в честь Протасевича
Роман Протасевич. Фото: facebook.com/pr0tez/www.globallookpress.com
Идея принадлежит местному историку Андрею Оиштяну

В Бухаресте нашли способ поддержать задержанного в Минске Романа Протасевича. Так, Клотильда Арман, представляющая одну из правящих партий Румынии, оценила идею переименовать улицу столицы, на которой расположено посольство Белоруссии, в честь журналиста. 

На своей странице в "Фейсбуке" глава I района Бухареста рассказала, что предоставит эту идею мэру города. Возможно, в скором времени улица Тубероз будет переименована в улицу Романа Протасевича. 

"Мы живем в европейской стране, и этот акт терроризма Александра Лукашенко по посадке коммерческого самолета между двумя странами ЕС и НАТО не может оставаться безнаказанным",

подытожила Арман.

Пост получится по-настоящему резонансным. Всего за несколько часов он собрал уже почти полторы тысячи комментариев. Многие поддержали Протасевича, порекомендовав другим европейским странам последовать примеру Румынии.

"Было бы отличной идеей, чтобы все государства ЕС делали то же самое, где бы ни находились посольства Белоруссии", "Отличная идея. напомним, что в 80-х годах улица, на которой было посольство СССР в США, называлась Андреем Сахаровым. В их случае это помогло", 

– написали под публикацией. 

Ранее Евросоюз объявил о своем решении изолировать Белоруссию. Страны ЕС заявили об отказе пускать в свое воздушное пространство и аэропорты самолеты из Республики. Также Брюссель призвал к введению новых экономических санкций в отношении республики. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Андрей
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андрей оиштян одно слово-румын
Гость249714
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Гость из Белоруссии. Румыния может даже свою страну переименовать в Протасению. Это будет прикольно и весело.
Гость248226
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анекдот)))
Гость243118
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Румыны как были пособниками фашизма так ими и остались.
Сейчас они переименуют улицу в бойца фашисткого бандформирования Азов на Украине.
Азов запрещен в Америке, поэтому интересно какибудеттмировое типа сообщество защищать бойца убийцу фашисткого батальона.
Поэтому завтра на карте появятся переименнованные улицы, имени Гитлера, Гебельса, Геренга,...,,
Гость241057
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Гость248913
Он готов был стрелять в народ и считает себя царём и готовит трон для сына, чтобы при нём опять царствовать. Но если выбирать между колониальной украиной и батькиной Белорусью, то я бы выбрал вторую. Но скользкий он тип, для нас ненадёжный.
Вспоминаются 90-е. Власти СССР отказались стрелять в свой народ и были растоптаны. В 93-м, дерьмократы, которые больше всех плакали о бедных трёх авганцев, которых танки случайно раздавили, когда они пьяные под них бросались, уже не церемонились. Даже из танков по народным избранникам стреляли. Поэтому помяните мои слова. Когда нынешние демократически революционеры придут к власти, они не остановятся и будут мочить несогласных. Да в общем в 14-м у хохлов также было. На майдане мочили своих и беркутовцев лишь бы власть получить. Вот и выбирайте....
Гость248913
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Гость241057
Я вот от простых белорусов не слышал что он их угнетает. Да, люди жалуются, в стране застой с батькой. Ни какой движухи. Да, устали от него и его политики. И что? .... По зп я бы не сказал что в Белоруссии она меньше чем в РФ. По ценам, так там дешевле всё. Поэтому про угнетателя не надо. Всё это вилами по воде писано. Про Кадафи тоже говорили что диктатор, там почитай что реально было при нём и что сейчас при "дерьмократии". А бездельники они везде не нужны, их можно только как тявок гавкающих использовать с морковкой о светлом безбедном существовании за просто так.
Он готов был стрелять в народ и считает себя царём и готовит трон для сына, чтобы при нём опять царствовать. Но если выбирать между колониальной украиной и батькиной Белорусью, то я бы выбрал вторую. Но скользкий он тип, для нас ненадёжный.
Гость241057
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Гость248913
Для запада он борец с диктатором, угнетающем белорусов с советских времён.
А может быть они не совсем неправы ?
Я вот от простых белорусов не слышал что он их угнетает. Да, люди жалуются, в стране застой с батькой. Ни какой движухи. Да, устали от него и его политики. И что? .... По зп я бы не сказал что в Белоруссии она меньше чем в РФ. По ценам, так там дешевле всё. Поэтому про угнетателя не надо. Всё это вилами по воде писано. Про Кадафи тоже говорили что диктатор, там почитай что реально было при нём и что сейчас при "дерьмократии". А бездельники они везде не нужны, их можно только как тявок гавкающих использовать с морковкой о светлом безбедном существовании за просто так.
Гость248913
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Для запада он борец с диктатором, угнетающем белорусов с советских времён.
А может быть они не совсем неправы ?
Гость245612
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Лучше Проституевичем
Гость249301
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так он же нацист, будут называть именем Гитлера теперь значит?!!! Совсем полоумные....
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