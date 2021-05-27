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Министерство труда рассматривает каждую поступившую иницативу. Аналогичный подход будет действовать и в случае предложения перехода на четыре рабочих дня, заявил глава ведомства Антон Котяков.
Как отметил госслужащий, Минтруд не может игнорировать инициативу "социальных партнеров", пишет Ura.ru.
Само предложение о переходе на сокращенную неделю министр не стал комментировать. Котяков отметил, что его заявление о готовности Минтруда к рассмотрению идеи не стоит расценивать в качестве "потенциального согласия", передает РИА "Новости".
Ранее замглавы Совфеда Дмитрий Медведев заявил, что страна может перейти на сокращенную рабочую неделю в тестовом режиме, который, по его словам, необходимо установить в отдельных российских регионах.
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