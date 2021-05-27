Ведомство считает перспективным привлечение заключенных к трудовой деятельности в ряде сфер

В одиннадцати российских регионах создано 715 мест для осужденных к принудительному труду. При этом предложенная российскими работодателями зарплата предлагает им оплату от 20 до 220 тысяч, о чем заявили представители Федеральной службы исполнения наказаний.

Так, в пресс-службе ФСИН отметили, что есть пример получения зарплаты осужденным в размере 224 тысяч рублей – он зафиксирован в Белгородской области. Далее следуют Новгородская область, Приморский край и Волгоградская обл. – 102, 94 и 80 тыс. рублей соответственно.

Как отметили в ведомстве, на местах отбывания наказания в указанных субъектах ФСИН видит перспективы для привлечения осужденных к трудовой деятельности в строительной и сельскохозяйственной сферах, а также при реализации масштабных госпроектов и переработке твердых бытовых отходов (ТБО).

В ведомстве отметили, что осужденных обеспечивают местами проживания на территориях исправительных центров. Заключенные могут выходить на связь с родственниками, пользуясь смартфонами и компьютерами, уточняет Ura.ru.

Как отмечает издание, не так давно глава ФСИН Александр Калашников выступил с предложением о замене трудовых мигрантов, работающих на российских стройках, осужденными. Правозащитник Марина Литвинович позднее прокомментировала указанную инициативу, заявив, что считает идею полезной, однако напомнила, что в местах отбывания наказания в виде принудительной трудовой деятельности фиксируются плохие условия содержания.

Месяцем ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин принял решение об увольнении генерал-лейтенанта внутренней службы Анатолия Рудова от должности первого замруководителя ФСИН. Указ главы государства действует с 12 апреля.