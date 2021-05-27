Прокуратура Нидерландов и "Алмаз-Антей" разошлись в оценках катастрофы MH17

Прокуратура Нидерландов и "Алмаз-Антей" разошлись в оценках катастрофы MH17
Фото: Alexander Ermochenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Защита настаивает на вызов разработчиков "Бука" в суд

Выводы специалистов российского военного концерна "Алмаз-Антей" по поводу причин крушения "Боинга" МН17 в Донбассе практически не совпадают с точкой зрения прокуроров Нидерландов. Это признала официальный представитель прокуратуры Брехтье ван де Мосдейк.

Накануне судьи, рассматривающие в Гааге дело МН17, впервые провели выездное заседание. Они осмотрели собранный из обломков корпус самолета. К осмотру также были допущены представители обвинения и защиты, журналистам позволили снять обломки вблизи.

Как сообщили в Нидерландах, ранее реконструированный лайнер осмотрели и специалисты российского "Азмаз-Антея". На основе увиденного они представили доклад, основные положения которого отличаются от выводов следователей. Впрочем, разногласия имеются не по всем пунктам.

"Выводы прокуратуры Нидерландов и экспертов "Алмаз-Антея" по делу МН17 в основном расходятся, но не во всем",

приводит РИА "Новости" слова пресс-секретаря нидерландской прокуратуры.

В связи с этим защита одного из обвиняемых, россиянина Олега Пулатова, обратилась к суду с просьбой вызвать представителей "Алмаз-Антея" на заседание, чтобы они при всех пояснили, какими методиками пользовались и как пришли к своим выводам.

"Мы попросили суд предоставить возможность российским экспертам дать объяснения",

рассказала адвокат Сабина тен Дуссхате.

Рассмотрение дела МН17 ведется в Гааге с марта 2020 года. Ожидается, что с 7 июля 2021 г. начнутся слушания по существу. Накануне голландский прокурор обещал вскоре представить доказательства, что ракету по малайзийскому лайнеру запустили из "Бука" из населенного пункта Первомайское, находившееся под контролем ополченцев ДНР. При этом один из независимых экспертов настаивает, что самолет потерпел катастрофу после внутреннего взрыва. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Александр.
Пожаловаться Ответить
Гость251718
Одна ракета комплекса Бук не способна развалить такой большой самолет в воздухе, она не предназначена для этого. Следствие именно ракетной версии ошибочное и тупиковое.
"Одна ракета комплекса Бук не способна развалить такой большой самолет в воздухе, она не предназначена для этого. Следствие именно ракетной версии ошибочное и тупиковое." - да, но версия внутреннего взрыва от Атипова никак не объясняет множественные входные отверстия на кабине самолета. Придется делать вывод, что внутренний взрыв произошел одновременно с попаданием ракеты, а лучше двух, одна из Снежного, вторая из Зарощенского. Вот это самая крутая версия.
Гость251718
Пожаловаться Ответить
Одна ракета комплекса Бук не способна развалить такой большой самолет в воздухе, она не предназначена для этого. Следствие именно ракетной версии ошибочное и тупиковое.
Гость234267
Пожаловаться Ответить
После катастрофы генерал от Минобороны уже позорился на ТВ. Правду знают все, чего опять мусолить эту тему.
Гость242361
Пожаловаться Ответить
Гость242617
Возможно суд из военных экспертов пытается выяснить как работает ПВО и дальнейшее распространение информации может нести гос. тайну
БУК уже такое старьё что нет там особых тайн. Как работает ПВО тоже всем известно. А вот как натянуть сову на глобус это для суда загадка.
Гость242617
Пожаловаться Ответить
Возможно суд из военных экспертов пытается выяснить как работает ПВО и дальнейшее распространение информации может нести гос. тайну
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей