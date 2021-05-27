Ученые оценили опасность новой инфекции из Индии для россиян

Ученые оценили опасность новой инфекции из Индии для россиян
Фото: Sumit Saraswat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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Названа причина заражения тех, кто ранее перенес коронавирус

В Индии у одного из жителей, который излечился от COVID-19, выявили "желтый грибок". Ученые высказались об опасности этой инфекции для россиян.

Соотечественникам нечего бояться, у нас другие климатические условия – нет такой влажности, как в Индии. Да и в санитарном отношении все намного лучше, отметил специалист-медик Александр Чепурнов. Однако признал, что и в нашей стране "есть грибки, которые досаждают людям".

У тех, кто перенес коронавирус, подобные инфекции появляются из-за того, что организм после болезни ослаблен. Сниженный иммунитет помогает развитию таких грибков, пояснил он. 

И в России, которой пока это не грозит, они могут возникнуть. Из-за потепления "приходят какие-то болячки, которых тут раньше не было, пояснил Чепурнов.

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, не только влажный климат и жара способствуют размножению грибков. Причинами для их появления являются также является недоедание, белковое голодание, железо-дефицитное состояние и низкая сопротивляемость организма перед инфекциями, добавила она.

Указанный грибок распространен в мире. Однако его природные формы россиянам не угрожают.

И все же следует соблюдать определенные правила, чтобы на подхватить подобную инфекцию. Нужно делать прививки и беречься, подчеркнула Попович в комментарии РБК.

Не так давно в Индии готовились объявить эпидемию "черной плесени". Этогрибковое заболевание признано особо опасным для зараженных COVID-19.

Полина ДОРОЖКИНА

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