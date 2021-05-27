Чтобы вырастить богатый и качественный урожай, нужно вовремя проводить определенные работы

Большое влияние на рост и здоровье огородных культур оказывает не только правильный уход. Немалое значение имеет и положение Луны.

Вырастить богатый и качественный урожай помогут своевременно проведенные работы в огороде и саду. Какие дни подходят, а какие – нет, зависит от фаз спутника Земли.

С 1 по 9 июня Луна убывает, 10-го числа наступит новолуние. С 11 по 23-е ночное светило растет, 24-го будет полнолуние, а с 25 по 30 июня Луна снова убывающая.

ЧТО МОЖНО И НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В ОГОРОДЕ В ИЮНЕ 2021

1 июня

Желательно убирать сорняки, полоть и окучивать, косить траву, опрыскивать растения от вредителей и болезней. Хорошее время и для пасынкования помидоров, обрезки, прищипывания, формирования плетей огурцов.

Не рекомендуется сеять, пересаживать и сажать, поливать и удобрять.

2 и 3 июня

Можно сажать щавель, свеклу, морковь, салат, горох, фасоль картофель, позднеспелый шпинат, кресс-салат, лук-батун, шнитт, а также рассаду помидоров, белокочанной капусты, перца, баклажанов; цветы, виноград, ежевику, малину, клубнику и ягодные кустарники. Также следует косить траву, заняться обрезкой деревьев и кустарников, прищипкой, прививкой, окулировкой и укоренением черенков.

Нельзя обрабатывать растения химпрепаратами.

4 и 5 июня

Позволяется рыхлить сухую почву, рвать сорняки, прореживать всходы, бороться с вредителями и болезнями, собирать семена и не для хранения – плоды, проводить санитарную обрезку, вырезать поросли, укорачивать однолетние побеги.

Неблагоприятное время для посева и посадки, формирования кустов, пикировки, пересадки, укоренения, пасынкования, полива и удобрения.

С 6 по 8 июня включительно

Можно сажать чеснок, лук, помидоры, сладкий и горький перец, огурцы, баклажаны, картофель, редиску, тыкву; высаживать рассаду в теплицу и на открытые грядки. Удачный момент для посева кресс-салата, позднеспелого шпината, брокколи, цветной капусты, свеклы, корневой петрушки; замачивания и проращивания семян, полива и удобрения. Неплохо бы посадить многолетние и клубнелуковичные цветы, декоративные деревья и кустарники, розы.

9 – 11 июня

Эти дни вообще не подходят для работы в огороде и саду.

12, 13 июня

Желательно посеять семена горчицы, шпината, укропа на зелень, листовой петрушки, сельдерея, салата, шпината, щавеля, укропа, мяты, огурцов, кабачков, цветной капусты. А также высадить рассаду капусты, томатов, перца, баклажанов, малину, ежевику, клубнику, виноград, однолетние, многолетние цветы, розы и декоративные кустарники. Кроме того, замочить семена. Еще нужно пасынковать томаты, формировать плети огурцов, пикировать сеянцы. Следует внести в почву органические и минеральные подкормки. Необходимо полить растения и провести обработку грунта от подземных вредителей.

Размножать растения делением корней и клубнелуковиц не стоит. Не годится использовать ядохимикаты.

14, 15 июня

Разрешено вспахивать и рыхлить почву, готовить грядки, обрабатывать растения от болезней и вредителей, рвать и выпалывать сорняки, проводить санитарную обрезку деревьев – удалять загущающие их ветки, косить траву.

Не стоит заниматься проращиванием семян, пересадкой, подкормкой и поливом



16, 17 июня



Можно высаживать рассаду, декоративные кустарники и деревья, клубнику, однолетние цветы, сеять горький перец, укроп, фенхель; пасынковать томаты, формировать плети огурцов в теплице; прореживайте всходы, пикировать сеянцы; вносить минеральные и органические подкормки, поливать.

Нельзя замачивать семена.

С 18 по 20 июня

Хорошо бы посеять среднепозднюю цветную капусту, кольраби, лук, салат, кориандр, шпинат, огурцы, горчицу; высадить рассаду, цветы, кустарники розы, землянику, виноград, малину; внести минеральные удобрения; полить; прорыхлить грунт.

Не положено прививать и обрабатывать ядохимикатами.

21, 22 июня

Можно высаживать чеснок, лук – батун и шнитт, рассаду, контейнерные деревья, кустарники, ежевики, клубнику, малину, виноград, цветы декоративные кустарники; сеять семена огурцов, капусты кольраби, пекинской, цветной, петрушки листовой, салата, шпината, щавеля, сельдерея. Следует обильно поливать и удобрять органической и минеральной подкормкой, а также рыхлить почву и убирать слизней.

Нельзя обрезать и размножать растения путем деления корней и клубнелуковиц.

23 июня

Разрешается сажать лук на перо, чеснок, картофель, спаржу, острый перец, цветы с длинным, вьющимся стеблем, плодовые деревья; сеять на семена; пересаживать растения, бороться с вредителями и болезнями, перекапывать почву, рыхлить, окучивать, укоренять усы земляники.

Крайне нежелательно поливать. обрезать и пасынковать.

24 июня

Полнолуние абсолютно не подходит для работ в огороде и саду.

25, 26 июня

Можно сажать картофель, чеснок, луковые, многолетние и клубнелуковичные цветы, плодовые деревья и кустарники, землянику; замачивать семена и пересаживать овощные растения; вносить корневые и некорневые подкормки, выпалывать сорняки, обрабатывать от болезней и вредителей; обрезать и пересаживать виноград, проводить его чеканку.

Нельзя работать с корнями растений.

27, 28 июня

Полагается формировать кусты помидоров, плети огурцов, пасынковать, прищипывать; рыхлить сухой грунт, пропалывать грядки, окучивать; обрабатывать от болезней и вредителей, собирать семена и семенники, обрезать деревья, скашивать газонную траву, прищипывать побеги деревьев и кустарников, обрезать усы у земляники, удалять лишние побеги.

Не следует сеять и сажать, удобрять и поливать.

29, 30 июня

Можно сажать любые растения, сеять позднеспелый шпинат, кресс-салат, редис, салат, многолетние овощные культуры, картофель, рассаду, цветы, виноград, ежевику, малину, клубнику, плодовые деревья и ягодные кустарники; укоренять черенки, в малых дозах вносить минеральные и органические в удобрения, умеренно поливать.

Нельзя обрезать и обрабатывать растения химпрепаратами.