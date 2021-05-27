Собянин: московские библиотеки становятся городскими гостиными

В столице можно оформить единый читательский билет и забронировать книгу через mos.ru

Городские библиотеки Москвы переживают второе рождение. После периода упадка, когда жители утратили интерес к общественным читальным залам, а библиотечные фонды перестали пополняться новинками, наступил новый этап. Теперь районные библиотеки – это современные центры, где можно не только взять почитать книгу, но и продуктивно поработать благодаря удобному оборудованию и скоростному Wi-Fi.

В Москве сегодня работает около 1600 библиотек разного уровня: от знаменитой "Ленинки" – Российской государственной библиотеки до небольших районных читален, расположенных обычно на первых этажах жилых домов. Эти камерные библиотеки очень удобны – туда может прийти школьник за дополнительной литературой, ведь они расположены в шаговой доступности от дома, туда можно заскочить после работы, ведь библиотеки теперь открыты в будни до 20-22 часов. И график работы – это не единственное новшество, внедренное для удобства горожан.

В Москве действует единый читательский билет. Это пластиковая карта со штрих-кодом, которую выдают после регистрации в любой библиотеке, – своеобразный ключ сразу ко всем филиалам городской библиотечной сети. Сейчас выдано уже более 511 тысяч таких единых читательских билетов.

Еще один удобный новый сервис – поиск и бронирование нужной книги через сайт mos.ru.

Важно, что библиотечные фонды сейчас оперативно пополняются самыми последними новинками, в том числе книгами – лауреатами и номинантами ведущих литературных премий "Национальный бестселлер", "Книга года", "Большая книга", "Ясная поляна", "Просветитель", "Деловая книга года", "Лицей". Любимые издания прежних лет, особенно детские книжки, регулярно обновляются.

Сами библиотеки тоже меняются. В рамках программы "Московские библиоцентры" идут комплексные ремонты помещений, устанавливается новое оборудование и мебель. Везде проведен скоростной Wi-Fi, к которому можно подключаться бесплатно.

"На месте традиционных закрытых книгохранилищ с небольшими читальными залами и минимумом возможностей для читателей открываются городские гостиные, привлекательные для москвичей всех возрастов. Новая московская библиотека – это открытое пространство, где можно подойти к полке и выбрать любую понравившуюся книгу",

– пояснил суть новой библиотечной концепции мэр Москвы Сергей Собянин. В своем блоге он поздравил всех любителей книг с Днем библиотек, который отмечается в России 27 мая, и пообещал, что модернизация московских библиотек продолжится.