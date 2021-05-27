Пришлось прекратить авиасообщение даже с Калининградом

Белорусская авиакомпания "Белавиа" отменила полеты в 11 городов – о возобновлении авиасообщения в ближайшее время речи не идет.

Как сообщают РИА "Новости" со ссылкой на компанию, теперь из Минска нельзя будет улететь в Варшаву, Милан, Амстердам, Рим, Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Ганновер, Вену, Брюссель и Барселону. Из-за особенностей воздушных путей пришлось отменить рейсы и в Калининград.

"В связи с наличием запретов на выполнение рейсов со стороны ряда стран авиакомпания "Белавиа" вынуждена отменить полеты", – пояснил авиаперевозчик.

Предварительно отмена авиасообщения продлится до 30 октября 2020, пока будет производится расследование инцидента с экстренной посадкой самолоте Ryanair в Минске.