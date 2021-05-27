В озвученной Лукашенко истории с самолетом обнаружили подтасовку фактов

В озвученной Лукашенко истории с самолетом обнаружили подтасовку фактов
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Западные расследователи утверждают, что Минск придумал оправдание за операцию по задержанию активиста

Аэропорт Минска получил по электронной почте сообщение о минировании самолета Ryanair спустя 24 минуты после того, как экипажу было рекомендовано совершить экстренную посадку. Об этом сообщает американское интернет-издание The Daily Beast.

Журналисты утверждают, что оригинал письма им показали расследователи из центра "Досье", финансируемого Михаилом Ходорковским. Метки на письме указывают, что оно было отправлено через 24 минуты после того, как белорусские авиадиспетчеры связались с самолетом Ryanair и сообщили ему об угрозе взрыва.

Еще одной нестыковкой расследователи считают тот факт, что в письме от 23 мая говорится о необходимости прекратить обстрелы сектора Газа:

"Мы, солдаты ХАМАСа, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне",

– написано в сообщении, хотя в указанном регионе с 21 мая уже действовало перемирие.

Кроме того, белорусские власти утверждают, что аналогичное письмо получили также в аэропортах вылета и прилета самолета, то есть в Афинах и Вильнюсе. Однако в Греции заявили, что не получали ничего подобного, а в Литве уточнили, что сообщение пришло не в Вильнюсский аэропорт, а на почту госпредприятия "Литовские аэропорты", в ведении которого аэропорты не только в Вильнюсе, но также в Каунасе и Паланге.

На основании этого издание делает вывод, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провернул спецоперацию по задержанию Романа Протасевича, который стал "политическим заключенным". Но оправдания главы республики за "воздушное пиратство" "оставляют желать лучшего", говорится в статье.

Накануне Лукашенко выступил в Минске, где подробно рассказал об инциденте, в результате которого на Беларусь ополчились многие западные страны. По мнению белорусского лидера, он действовал в рамках закона и обеспечивал безопасность граждан, нападки же на него он считает спланированной акцией в рамках "гибридной войны": дескать, его недругам не удалось организовать переворот в республике, теперь они начали "душить" под другим предлогом.

Ранее в Белоруссии уже намекнули, что задержание Протасевича было выгодно западным кураторам протестов в Белоруссии.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость ведьма
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И вообще,какое дело Беларуси до чужого самолета,будь он трижды заминирован!Летит в Литву,пусть там и разминируют
.Оказывается,такие сердобольные,что заделались "спасателями" якобы самолета,а сами свое черное дело провернули.И глаза такие добрые-добрые..
Гость228473
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Гость249346
Если засветилось имя Ходорковского - значит это точно спланированная операция западных спецслужб. Все остальное - обычный словестный понос западных СМИ и диванных экспертов.
Выдрессировали некоторых. По любому поводу у них виноваты Запад, США, теперь Ходарковский. Западные СМИ тоже исключительно враги. Если в голове еще что-то осталось - то подумай, может поймешь что реальных виновных всегда устанавливают. Время сейчас такое, новые технологии, огромное информационное пространство, ничего утаить невозможно.
Гость234267
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Гость249346
Если засветилось имя Ходорковского - значит это точно спланированная операция западных спецслужб. Все остальное - обычный словестный понос западных СМИ и диванных экспертов.
Раньше во всем был виноват Навальный. Теперь Ходорковский. Инопланетяне с пришельцами тоже вредят психам. Много глупостей можно скормить дурной голове. Открой глаза, собирай инфу по серьезным сайтам.
Гость249346
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Если засветилось имя Ходорковского - значит это точно спланированная операция западных спецслужб. Все остальное - обычный словестный понос западных СМИ и диванных экспертов.
Гость247461
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Гость244997
Запад слил одного, Батьке пришлось принять "подарочек".Таких Про СО севичей - до кyя. Лысый лев рулит.
Сегодня в Лозанне срочное заседание ИКАО. Это 36 дипломатических представителей ООН. Твой лысый лев нарулил на международную уголовную статью. Сейчас все узнают сколько он наврал про время, письмо и прочее.
Гость244382
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Гость248334
Ну если пишут америкосы а данные от самого Ходорковского то это истина в последней инстанции конечно. Короче один ренегатик состряпал а пиндосы подхватили и теперь это истина, во истину анекдот.
Учись у америкосов искать данные. Есть адрес, с которого ушло письмо. Текст-липа, по времени после заключения перемирия Израиля с Палестиной. Посмотри видео, когда Протасевич "колется". Нос сломан, лицо в замазанных синяках. Это Запад его сдал на такое? Ты вообще в своем уме или головка бо бо?
Гость244997
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Запад слил одного, Батьке пришлось принять "подарочек".Таких Про СО севичей - до кyя. Лысый лев рулит.
М
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усатый быстро учится у запада как нужно и можно подавать инфу но нужно учится учится и еще раз учится у многостаночной европы,например делать ссылки на блогеров,на заметки в интернете
поле для доводов и аргументов огромное
Гость248334
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Ну если пишут америкосы а данные от самого Ходорковского то это истина в последней инстанции конечно. Короче один ренегатик состряпал а пиндосы подхватили и теперь это истина, во истину анекдот.
Гость249809
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Надоел своим враньём,на каких олухов читателей- слушателей он расчитывает не понятно
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