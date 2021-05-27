Западные расследователи утверждают, что Минск придумал оправдание за операцию по задержанию активиста

Аэропорт Минска получил по электронной почте сообщение о минировании самолета Ryanair спустя 24 минуты после того, как экипажу было рекомендовано совершить экстренную посадку. Об этом сообщает американское интернет-издание The Daily Beast.

Журналисты утверждают, что оригинал письма им показали расследователи из центра "Досье", финансируемого Михаилом Ходорковским. Метки на письме указывают, что оно было отправлено через 24 минуты после того, как белорусские авиадиспетчеры связались с самолетом Ryanair и сообщили ему об угрозе взрыва.

Еще одной нестыковкой расследователи считают тот факт, что в письме от 23 мая говорится о необходимости прекратить обстрелы сектора Газа:

"Мы, солдаты ХАМАСа, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне",

– написано в сообщении, хотя в указанном регионе с 21 мая уже действовало перемирие.

Кроме того, белорусские власти утверждают, что аналогичное письмо получили также в аэропортах вылета и прилета самолета, то есть в Афинах и Вильнюсе. Однако в Греции заявили, что не получали ничего подобного, а в Литве уточнили, что сообщение пришло не в Вильнюсский аэропорт, а на почту госпредприятия "Литовские аэропорты", в ведении которого аэропорты не только в Вильнюсе, но также в Каунасе и Паланге.

На основании этого издание делает вывод, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провернул спецоперацию по задержанию Романа Протасевича, который стал "политическим заключенным". Но оправдания главы республики за "воздушное пиратство" "оставляют желать лучшего", говорится в статье.

Накануне Лукашенко выступил в Минске, где подробно рассказал об инциденте, в результате которого на Беларусь ополчились многие западные страны. По мнению белорусского лидера, он действовал в рамках закона и обеспечивал безопасность граждан, нападки же на него он считает спланированной акцией в рамках "гибридной войны": дескать, его недругам не удалось организовать переворот в республике, теперь они начали "душить" под другим предлогом.

Ранее в Белоруссии уже намекнули, что задержание Протасевича было выгодно западным кураторам протестов в Белоруссии.