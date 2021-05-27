Странам весьма невыгодно блокировать борта республики

В информационном пространстве нагнетается истерия вокруг Белоруссии. После инцидента с внезапно севшим в Минске самолетом многие страны объявили, что будут бойкотировать республику. Однако на деле некоторые особо громко вопившие о преступности действий Александра Лукашенко продолжают сотрудничать с белорусскими авиакомпаниями.

Так, только за 27 мая самолеты авиаперевозчика "Белавиа" несколько раз преспокойно проследовали по воздушным путям Украины, Эстонии и Латвии. Как отмечает автор телеграм-канала "Военный обозреватель", обойти так называемую "блокаду" удалось как минимум четырем белорусским лайнерам.

Подтверждают это данные сервиса Flightradar24. Согласно размещенным на ресурсе сведениям, сегодня из белорусской столицы в город Таллин проследовал лайнер попавшей в опалу "Белавии". Самолет выполнил свой обычный утренний рейс, без проблем пролетев над восточной частью латвийского государства.

При этом об ограничении воздушного сообщения с Белоруссией объявили Литва, Украина, Латвия, Польша, Эстония и другие государства.

Впрочем, некоторые проблемы у белорусского авиаперевозчика все же есть. Так, "Белавиа" вынуждено отменила рейсы в 11 направлениях. Пришлось прекратить воздушное сообщение даже с Калининградом.