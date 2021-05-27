Блокада только на словах: Украина и Латвия пустили к себе белорусские самолеты

Блокада только на словах: Украина и Латвия пустили к себе белорусские самолеты
Фото: Andreas Arnold/dpa/www.globallookpress.com
Странам весьма невыгодно блокировать борта республики

В информационном пространстве нагнетается истерия вокруг Белоруссии. После инцидента с внезапно севшим в Минске самолетом многие страны объявили, что будут бойкотировать республику. Однако на деле некоторые особо громко вопившие о преступности действий Александра Лукашенко продолжают сотрудничать с белорусскими авиакомпаниями.

Так, только за 27 мая самолеты авиаперевозчика "Белавиа" несколько раз преспокойно проследовали по воздушным путям Украины, Эстонии и Латвии. Как отмечает автор телеграм-канала "Военный обозреватель", обойти так называемую "блокаду" удалось как минимум четырем белорусским лайнерам.

Подтверждают это данные сервиса Flightradar24. Согласно размещенным на ресурсе сведениям, сегодня из белорусской столицы в город Таллин проследовал лайнер попавшей в опалу "Белавии". Самолет выполнил свой обычный утренний рейс, без проблем пролетев над восточной частью латвийского государства.

При этом об ограничении воздушного сообщения с Белоруссией объявили Литва, Украина, Латвия, Польша, Эстония и другие государства.

Впрочем, некоторые проблемы у белорусского авиаперевозчика все же есть. Так, "Белавиа" вынуждено отменила рейсы в 11 направлениях. Пришлось прекратить воздушное сообщение даже с Калининградом.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость254222
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Какая радость , аж 4 самолёта, а остальные как ?
Гость251192
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гость191919
Никто и не радуется истерии Табаки..А много ли стран прекратили авиасообщения с Белорусью?

Запрет на полеты из Украины в Белоруссию приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" (Жуляны) на 10%.Не думаю , что это огорчит Гряыгорыча.
В Крым станут летать,сезон начинается
Гость250913
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Гость248334
Уникальность расположения Белоруси в том что если она закроет свое пространство огромные убытки будут нести как раз ЕС авиакомпании плюс те самые шавки типа Литвы и Украины. А если Белорусь закроет наземынй транзит грузов Литва может в трубу вылететь со свистом.
правильно страну называй <цензура>
гость191919
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Людмила
Больше всего смешно от Украины...
Надо жекак то шароварникам напоминать о себе, что Щенявмерла...
гость191919
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Шаман
Суть ограничений в том чтоб лишить Лукашенко денег, то есть ЕС не будет платить за пролет над Беларусью - будет облетать, а Балавиа будет платить пролетая над странами Европы. Так что радоваться что Украина/Латвия пустила к себе несколько бортов - не стоит, ну так они и заплатят.
Никто и не радуется истерии Табаки..А много ли стран прекратили авиасообщения с Белорусью?

Запрет на полеты из Украины в Белоруссию приведет к снижению пассажиропотока и, соответственно, доходов аэропорта "Киев" (Жуляны) на 10%.Не думаю , что это огорчит Гряыгорыча.
Гость238089
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Шаман
Суть ограничений в том чтоб лишить Лукашенко денег, то есть ЕС не будет платить за пролет над Беларусью - будет облетать, а Балавиа будет платить пролетая над странами Европы. Так что радоваться что Украина/Латвия пустила к себе несколько бортов - не стоит, ну так они и заплатят.
ТУПЕНЬ
Гость250178
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Шаман
Суть ограничений в том чтоб лишить Лукашенко денег, то есть ЕС не будет платить за пролет над Беларусью - будет облетать, а Балавиа будет платить пролетая над странами Европы. Так что радоваться что Украина/Латвия пустила к себе несколько бортов - не стоит, ну так они и заплатят.
плата за пролёт много меньше чем за керосин и моторесурс при облёте да ещё каклам с пшеками за пролёт платить
Людмила
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Больше всего смешно от Украины...
Гость242361
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Недолго музыка играла, Недолго фраер пировал. - "Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсов в обход Белоруссии". (с) ? :))
Ольга
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Ой-ёй-ёй))) А чего-то кто-то ещё ожидал другого???))) Проигрывать надо уметь достойно, без истерик! Всё! Мечты спустили с небес на землю, получилась другая реальность.
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