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Житель Соединенных Штатов задержан за покушение на президента страны Джо Байдена. Как отмечает источник, мужчину арестовали агенты ФБР.
По информации следствия, 39-летний Джон Торнтон занимался отправкой писем, в котором угрожал расправой. Их он рассылал нескольким людям из разных штатов. Так, фигурант угрожал убийством сотрудникам компании D-Wave Systems – производителю квантовых компьютеров.
В сообщениях, содержащихся в уголовном иске, утверждается, что канадская компания использовала устройство для "туннелирования метамфетамина в мозговые волны всех пользователей во всем мире". В текстовых сообщениях мужчина угрожал компании "казнить всех до единого", а также утверждал, что намерен устранить американского лидера "за измену".
С ноября прошлого года на Торнтона пожаловались несколько человек, которым он рассылал подобные сообщения. По информации Федерального бюро расследований, жертвы угроз 39-летнего Джона обращались в полицию. Материалы с подобным содержанием также обнаружены на странице фигуранта в социальной сети "Фейсбук".
Судебное заседание по делу Торнтона запланировано на пятницу, 28 мая. Оно должно пройти в Нью-Мексико.
Как отмечает Fox News, это далеко не единичный случай угроз расправы над президентом. Так, в феврале полиция арестовала жителя Северной Каролины, который угрожал Байдену убийством и телесными повреждениями, совершая звонки в исполнительный офис Белого дома. А осенью прошлого года мужчину из Мэриленда обвинили в угрозах в адрес главы государства и вице-президента Камалы Харрис.
Ранее экс-глава Национальной разведки Ричард Гриннел назвал Харрис реальным президентом Америки.
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