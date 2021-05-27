На победу в треке "Культура" конкурса "Лидеры России" претендуют 6700 участников

На победу в треке "Культура" конкурса "Лидеры России" претендуют 6700 участников
Фото: Сергей Киселев/АГН Москва
Регистрация заявок завершена, начались первые испытания

На участие в треке "Культура" четвертого конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" поступило 6,7 тыс. заявок от жителей России и еще 41 одной страны мира. Об этом рассказала министр культуры РФ, куратор трека Ольга Любимова.

Она отметила, что активнее всего на этапе подачи заявок были жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Краснодарского и Красноярского краев, а также Свердловской, Самарской, Нижегородской, Челябинской областей и Татарстана. В целом же география мест, откуда поступили заявки, очень обширна.

"Радует, что заявки на участие поступили из всех 85 регионов страны, а также из 41 страны мира",

подчеркнула Ольга Любимова. Среди других государств наибольшую активность проявили жители Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Армении и Узбекистана.

Финалисты трека "Культура" получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли культуры, а победители – шанс занять высокие должности в Министерстве культуры России, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях и пр.

Конкурс "Лидеры России" в этом году разделен на 8 профильных специализаций. Прием заявок завершился 17 мая. 21 мая стартовал дистанционный этап конкурса. Ознакомиться с дальнейшим графиком конкурсных испытаний можно на сайте ЛидерыРоссии.рф.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
Пожаловаться Ответить
не могу понять
поясните
как могут быть лидерами россии те кто Не лидерами были там где работали на предыдущем месте?
а если были лидерами уже то Зачем им быть Лидерами в другом?
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей