Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
780 новости
Таганский районный суд Москвы вынес штраф Twitter за отказ от удаления контента, который запрещен действующим законодательством РФ. Об этом стало известно сегодня, 27 мая.
Как отмечает источник, речь идет о публикациях, в которых содержится призыв к участию в несогласованных акциях. В отношении компании вынесено решение на основании протоколов по статье 13.41 Административного кодекса – "Неудаление информации, доступ к которой должен быть ограничен".
Общая сумма штрафа составила 19 миллионов рублей, передает Life.ru.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства