Инспекторы в Подмосковье пресекли браконьерскую вылазку

Нарушителям грозит штраф

Специалисты пресекли браконьерство в Наро-Фоминском округе Подмосковья. Как отметили в Министерстве экологии по региону, инцидент произошел у деревни Каменки.

Так, инспекторы задержали троих граждан, которые готовились к охоте на кабана. Официальная дата на начало охоты при этом приходится на 1 июня, говорится на сайте ведомства.

По словам замглавы правительства Московской области Андрея Разина, у задержанных отсутствовало разрешение на добычу и оружие с необходимым охотничьим билетом.

Инспекторы изъяли оружие. Нарушителям грозит штраф, отмечает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Егор МАЛКОВ

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