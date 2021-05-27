Россия отменяет авиарейсы из-за запрета стран ЕС летать через Белоруссию

Россия отменяет авиарейсы из-за запрета стран ЕС летать через Белоруссию
Фото: FTP/ www.globallookpress.com
Странам требуются новые согласования из-за изменения маршрутов

На фоне решения европейских стран закрыть небо для белорусских авиакомпаний и запретить своим перевозчикам летать через Белоруссию, появились сообщения и о нарушении авиасообщения стран ЕС с Россией.

В четверг, 27 мая, австрийская авиакомпания Austrian Airlines отменила рейс, который должен был прибыть из Вены в московский аэропорт "Домодедово" в 13:45 мск. Не смогли попасть в Москву также пассажиры из Парижа: перевозчик Air France отменил рейс с посадкой в Шереметьево в 15:00 мск, передает РБК.

По предварительным данным, решение связано с тем, что Москва не выдала европейским авиакомпаниям новые разрешения на полеты в ее воздушном пространстве – они потребовались перевозчикам из ЕС после того, как там решили изменить маршруты в небе с тем, чтобы не идти транзитом через белорусское небо.

"Россия перестала выдавать разрешения на прибытие рейсам, которые летят в облет Беларуси",

написал в телеграм-канале российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев.

Свое авиарасписание Россия тоже вынуждена менять из-за демарша европейцев. В частности, "Аэрофлот" отменил рейс Москва – Вильнюс, который планировался на пятницу, 28 мая, передает РИА "Новости". Ранее литовские власти предупредили, что не будут пускать в свое воздушное пространство самолеты, маршрут которых проходит через Белоруссию.

В ЕС решили запретить авиасообщение с Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair: 23 мая он совершил вынужденную посадку в Минске из-за угрозы взрыва на борту. Опасность оказалась ложной, но белорусские правоохранители задержали одного из пассажиров – местного оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

За рубежом заподозрили, что история с сообщением о минировании самолета была выдумана в Минске, чтобы схватить оппозиционера. Глава республики Александр Лукашенко подробно рассказал, как на самом деле все было, однако западные расследователи нашли нестыковки в его словах.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

игорь
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гость191919
Как точно ты дал определение Протасевичу и Навальному - быдло..Не нарушало бы это быдло законы и не сидело бы в тюрьме.
а какие нарушили законы подскажи))
игорь
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гость191919
Быдло - польское слово которым поляки кличут хохлов, потомков свинопасов и польской прислуги..Хохлобыдлу разрешили безвиз в некоторые страны ЕС и что , чаще начали ездить за границу, если им грошей хватает только на поход в булочную за углом?Да и Европа хохлобыдлу нужна , чтоб работать гастерами.. Если денех нет на визу(3500р.) , то некуй о поездке в Европу мечтать.
важен ПРИНЦИП
нет виз и --- остальное на душу каждого как тем распорядится
а в РФ до сих пор тем кичутся чиновники что имеют сами безвиз а своих рабов тыкают этим восхваляясь))
типа особенные
а на самом деле те еще Г они
даже пенсии отобрало))
игорь
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Гость 201345
Расея страна идиотов . Вот они и верят
сказать честно и прямо
все государства считают свое быдло народное идиотами
если бы это было бы не так в мире не было бы государств и люди бы жили бы все одной цивилизацией
гость191919
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игорь
еще один повод свое быдло в тюрьме держать
сами чиновники летают а другим не дают - есть термин совковый капитализм)
тогда босы красные жирлдяи коммунисты сами все имели и никому ничего не разрешали и не давали иметь так и тут
превратились в красных буржуев с совковым менталитетом
тьфу на них
Как точно ты дал определение Протасевичу и Навальному - быдло..Не нарушало бы это быдло законы и не сидело бы в тюрьме.
гость191919
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игорь
разбираться в том не И надо )) президент получает визы летя куда то в какую либо страну)
НЕТ а вот быдло да))
Быдло - польское слово которым поляки кличут хохлов, потомков свинопасов и польской прислуги..Хохлобыдлу разрешили безвиз в некоторые страны ЕС и что , чаще начали ездить за границу, если им грошей хватает только на поход в булочную за углом?Да и Европа хохлобыдлу нужна , чтоб работать гастерами.. Если денех нет на визу(3500р.) , то некуй о поездке в Европу мечтать.
Россия -Русь
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Гость 201345
Расея страна идиотов . Вот они и верят
Что такое - "ХОХОЛ"? - это когда сам живешь в полном <цензура>, и повод для радости ищешь в неудачах России и русских... а когда такого повода нет - выдумываешь всякие невероятные истории про Россию и русских, и радуешься этим выдуманным историям, как ребенок... в общем - ущербная нация с ГИГАНТСКИМ комплексом неполноценности.
игорь
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Гость247077
Господин "Промытые мозги", пишущий чушь о том, в чём не разбирается совсем.
разбираться в том не И надо )) президент получает визы летя куда то в какую либо страну)
НЕТ а вот быдло да))
Гость 201345
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Grumbler
Только полный идиот может подумать, что сообщение о минировании было правдой, а оппозиционера задержали ну совершенно случайно.
Расея страна идиотов . Вот они и верят
Гость248738
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Гость241057
"За рубежом заподозрили, что история с сообщением о минировании самолета была выдумана в Минске" - опять формулировка - "Весьма вероятно". Ну тут хоть можно эту сову на глобус натянуть, хотя в любом случае, нужно было нормальное расследование проводить прежде чем санкции вводить. Они доиграются, что им перестанут верить даже свои.
Все сразу поверят тебе и Захаровой.
Гость248437
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Гость241057
Тут что-то вспомнилось, да и Захарова напомнила. Что во время операции в Ираке было уничтожено несколько сотен тысяч мирных граждан. Участники - пиндосия и ЕС. Вопрос - кто-то понёс за это наказание, кого-то обвинили что он страшный агрессор. А теперь если это наложить на историю, то так всегда было. У Европы и пиндосии, чтобы забыть свои грехи всегда ссылаются на страшных и ужасных славян (русских). Хотя ужас, боль, страх и смерть сеяли в основном как раз европейцы и пиндосы. Давайте уже быть честными все и с запада и с востока, а то получается как то уж очень не красиво.
Про Европу с пиндосией ты надоела. В журнале 7 дней Борис Галкин, отец Владислава Галкина, рассказал, что в 90 годы снял фильм "Смерти нет". Это об убийстве русских людей на Северном Кавказе во время чеченской войны. В Чечне в селе было сорок домов. Вырезали всех русских: детей, женщин, стариков. Захарова любит рассказывать про чужие ужасы и никогда не рассказывает про свои. Напомни Захаровой, что своя рубашка ближе к телу. Может ей что-то вспомнится.
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