Москва вошла в число мировых лидеров по эффективности борьбы с COVID-19

Столице досталось второе место в рейтинге

Москва стала одним из мировых лидеров, которые успешно справляются с COVID-19. В исследовании оценивались действия городских властей в период пандемии.

Рейтинг составили эксперты центра экономической экспертизы Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ). Специалисты опирались на данные, отражающие состояние системы здравоохранения, стабильность экономики и социальной сферы, а также устойчивость городского бюджета.

В исследовании использовались данные с февраля 2020 года по май 2021 года. Рейтинг включает в себя 19 мегаполисов с общей численностью населения 230 миллионов человек. Уверенную победу одержал Сингапур. Второе место досталось Москве. В ТОП-5 оказались также Шанхай, Сеул и Пекин.

Российская столица попала в рейтинг благодаря развитой инфраструктуре системы здравоохранения, низкому уровню безработицы и государственного долга, устойчивости бюджета и поддержки бизнеса.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с начала пандемии коронавируса появились пять пакетов мер поддержки бизнеса. Их общая сумма составила почти 90 миллиардов рублей.

Введенные меры стали спасательным кругом для экономики столицы. Они поспособствовали сохранению инвестиционной и деловой активности в период борьбы с COVID-19. В пример можно привести следующий факт – общий оборот предприятий торговли и услуг за четыре месяца 2021 года составил 4,4 триллиона рублей. Это почти на 37% выше показателей аналогичного периода прошлого года.

Москва обогнала другие мегаполисы по устойчивости бюджета. По сравнению с городами-конкурентами, столица продемонстрировала низкий уровень долга до пандемии, что дало возможность своевременно увеличить расходы для борьбы с инфекцией.