Внесение удобрений повлияет на качество плодов

Клубника, как и любая другая культура, нуждается в питательных веществах в период цветения. Их она может получить через подкормки. Расскажем, чем нужно удобрить растение, чтобы получить обильный урожай ягод.

Зола

В золе содержатся такие полезные микроэлементы, как фосфор, калий и кальций. В период активного образования плодов клубника как никогда нуждается в них.

Как приготовить и внести подкормку:

Если намечается дождь, то насыпьте по одной горсти золы под каждый куст клубники.

При сухой почве нужно приготовить специальный раствор. Для этого необходимо добавить один стакан золы в ведро, наполненное водой. Средство можно использовать после того, как оно постоит целую ночь. Утром производится опрыскивание грядок с клубникой.

Дрожжи

Эта подкормка богата азотом, фосфором, калием и различными аминокислотами. Дрожжи способствуют более активному усваиванию культурой питательных веществ, содержащихся в почве.

Как приготовить и внести подкормку :

Вам понадобится 10 граммов сухих дрожжей. Залейте их литром теплой воды, а затем добавьте две столовые ложки сахара. Оставьте раствор на три часа.

По истечении нужного времени разбавьте полученное средство водой в соотношении 1 к 10, после чего обработайте почву над корнями клубники.

Крапива

В крапиве содержатся железо, калий, кальций и марганец. Польза этого растения заключается в том, что оно укрепляет корневую систему клубники.

Как приготовить и внести подкормку :

Ведро измельченных листьев и стеблей крапивы залейте таким же объемом воды. Оставьте раствор на две недели.

После настаивания разбавьте раствор водой (1 к 10) и полейте клубничные кусты.

Йод

Йод поможет избавиться от вредных микроорганизмов.

Как приготовить и внести подкормку :

Нужно смешать 10 капель йода с 10 литрами воды. Затем необходимо добавить стакан древесной золы.

Вечером нужно опрыскать клубнику этим раствором. Обработка производится каждые полторы недели.

Ранее "Утро.ру" рассказало о пользе подкормки для клубники на основе молока.