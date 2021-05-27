В турецких отелях изменилась система "все включено"

В турецких отелях изменилась система "все включено"
Фото: Jens Kalaene/ dpa-Zentralbild/ www.globallookpress.com
Нововведения могут сохраниться и после пандемии

Мэр турецкого города Бодрум Ахмет Арас рассказал об изменениях, действующих в местных отелях в период пандемии COVID-19. Речь идет о трансформации системы "все включено".

Ранее туристы, пользующиеся данной опцией, могли прийти в ресторан и самостоятельно положить в тарелки желаемые блюда. Сейчас же так сделать не получится.

На фоне пандемии было принято решение поставить на раздачу официантов.

"Теперь гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты", – объяснил турецкий чиновник.

Он отметил, что изменения скорее всего останутся и после завершения пандемии, пишет РИА "Новости".

Ахмет Арас заявил – подобное нововведение создает некоторые трудности для сотрудников отеля. Ведь нужно найти достаточное количество персонала, который сможет обслужить поток отдыхающих.

Однако есть и положительные моменты. Так, например, будет соблюдаться гигиена, поскольку туристам больше не придется лезть в еду своими руками. Кроме того, улучшится качество сервиса.

Мэр города добавил, что туризм в Бодруме на данный момент безопасен. По словам чиновника, около 90% различных объектов прошли проверку и продемонстрировали высокую степень безопасности.

Ранее Турция предложила России возобновить полеты в регионы "безопасного туризма". До этого было объявлено, что авиасообщение между двумя странами будет закрыто до середины июня. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

гость
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Сдается в аренду очко бандеры 248311, гомосек конченый, любит групповой секс от роты. От батальона бесплатно! От части - доплата!
Гость248226
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Гость248311
наташи все равно поедут до ткрецких пенисов.
какие же вы жалкие, россияне.
комплексы, болезный, что бабы не дают?)
Гость250317
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Гость248311
наташи все равно поедут до ткрецких пенисов.
какие же вы жалкие, россияне.
эк тебя плющит болезненный. Видать все еще забыть не можешь Наташу которая послала тебя в дальнее путешествие....
Гость250316
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Гость248311
наташи все равно поедут до ткрецких пенисов.
какие же вы жалкие, россияне.
эк тебя плющит болезненный. Видать все еще забыть не можешь Наташу которая послала тебя в дальнее путешествие....
Гость248311
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и в крым наташи не поедут - там одни пивные пузы ходят, они свои пенисы последний раз в зеркало видели в лучшем случае. А у турецкого Ахмеда всегда все хорошо стоит и большой !
не важно что турки любят иногда всей россии в спину нож присунуть - главное Ахмед умеет присунуть, правда, россияне ?
Гость248311
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теперь и не наложишь себе в номер помойных турецких консервов в номер закусить - так получается ?
Ахмед нальёт наташе, присунет а закусить нечем - вот она российская беда то !
Гость248311
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наташи все равно поедут до ткрецких пенисов.
какие же вы жалкие, россияне.
Гость239197
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Гость.
+1. Всем им в ворованный Крым. Со своей картохой, селёдкой и даже красной икрой.
Несколько раз наблюдал тему. Это был Израиль и Египет. Эти "турысты" жрали воблу на пляже. Особенно в Египте под "дармовое" пиво! Крым и только Крым!
вобла ей не нравится:))...жри свиной жир своих сородичей свиным же своим рылом
Гость239197
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Таха
Там таких борщей и видеть не хочется сидите себе в долбаном Крыму. А вот насчет с каклопроститутками так они все ваши русские <цензура>.
пишешь, что таха, а балаболишь как отатраха по самые помидоры :))
Гость.
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Таха
Там таких борщей и видеть не хочется сидите себе в долбаном Крыму. А вот насчет с каклопроститутками так они все ваши русские <цензура>.
+1. Всем им в ворованный Крым. Со своей картохой, селёдкой и даже красной икрой.
Несколько раз наблюдал тему. Это был Израиль и Египет. Эти "турысты" жрали воблу на пляже. Особенно в Египте под "дармовое" пиво! Крым и только Крым!
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