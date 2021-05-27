В турецких отелях изменилась система "все включено"

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Мэр турецкого города Бодрум Ахмет Арас рассказал об изменениях, действующих в местных отелях в период пандемии COVID-19. Речь идет о трансформации системы "все включено".
Ранее туристы, пользующиеся данной опцией, могли прийти в ресторан и самостоятельно положить в тарелки желаемые блюда. Сейчас же так сделать не получится.
На фоне пандемии было принято решение поставить на раздачу официантов.
"Теперь гости не сами накладывают себе еду, а за них это делают официанты", – объяснил турецкий чиновник.
Он отметил, что изменения скорее всего останутся и после завершения пандемии, пишет РИА "Новости".
Ахмет Арас заявил – подобное нововведение создает некоторые трудности для сотрудников отеля. Ведь нужно найти достаточное количество персонала, который сможет обслужить поток отдыхающих.
Однако есть и положительные моменты. Так, например, будет соблюдаться гигиена, поскольку туристам больше не придется лезть в еду своими руками. Кроме того, улучшится качество сервиса.
Мэр города добавил, что туризм в Бодруме на данный момент безопасен. По словам чиновника, около 90% различных объектов прошли проверку и продемонстрировали высокую степень безопасности.
Ранее Турция предложила России возобновить полеты в регионы "безопасного туризма". До этого было объявлено, что авиасообщение между двумя странами будет закрыто до середины июня.
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