Родственники Сапеги просят Москву помочь россиянке

Родственники Сапеги просят Москву помочь россиянке
Фото: Christoph Soeder/ dpa/ www.globallookpress.com
Сапеге могут вменить сразу три статьи уголовного кодекса Белоруссии

Двоюродная сестра задержанной в минском аэропорту гражданки РФ Софьи Сапеги, певица Ева Стар, обратилась к властям России с просьбой не оставлять девушку в беде. Свой призыв родственница разместила на странице в "Инстаграм".

"Вы не представляете, насколько сложно мне далось молчание. Когда все внутри кричит и плачет! Сколько боли! Ведь Соня моя сестра! <…> Прошу мою страну не оставить в беде гражданку России! Верю и знаю, что Россия своих не бросает", – написала певица, прицепив к посту снимок родственницы.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска после экстренной посадки самолета компании Ryanair силовики Республики задержали экс-блогера телеграм-канала NEXTA белоруса Романа Протасевича и его спутницу, россиянку Софию Сапегу.

Позже правоохранительные органы Белоруссии распространили видеокадры, на которых гражданка РФ признавалась в публикации персональных данных сотрудников МВД Республики.

Накануне, 26 мая, представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что девушку арестовали на два месяца. Ей должны предъявить обвинение в течение 10 дней. По словам дипломата, российское консульство оказывают всю необходимую помощь в защите прав задержанной.

Ранее сегодня мать Сапеги Анна Дудич высказала опасения, что произошедшее сломает судьбу ее 23-летней дочери.

По данным BBC, российской гражданке могут выдвинуть подозрение сразу по трем статьям УК Республики: об организации нарушения общественного порядка и массовых беспорядков, а также разжигании социальной вражды. Только по последней статье Сапеге грозит до 12 лет лишения свободы. Однако пока обвинений ей не предъявлено.

Ситуация с девушкой усложняется тем фактом, что она имеет вид на жительство в Белоруссии. Во всяком случае об этом вчера сообщил президент страны Александр Лукашенко. Он особо подчеркнул, что в аэропорту были задержаны "один экстремист со своей сообщницей". И то, что их арестовали - "это наше суверенное право", указал бацька и добавил: "За свои преступления каждый ответит по закону", передает "Интерфакс".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость239592
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На этой волне глядишь и популярность появится!!!! Да и мама тоже, а потом в депутаты. Денежек на выборы Запад подбросит.
Гость239592
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На этой волне глядишь и популярность появится!!!! Да и мама тоже, а потом в депутаты. Денежек на выборы Запад подбросит.
Гость248334
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Помочь можно, посадить ее к Навальному чтобы не скучал так сказать два сапога пара.
Гость239560
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Почему страна должна помогать человеку, которая сама себя объявила её врагом? Которая работала на врагов России?
Гость248186
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позно -*думать надо было или голова только шапку носить
ЛЮДМИЛА
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Сапега должна отвечать по закону!!! Предатель есть предатель!!! и неважно сколько ей лет!!!!!
Гость240913
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А какая она своя? Завербованная Западом, она хотела крови, ее слова сеяли ненависть и рознь среди славян.
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