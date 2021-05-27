Священнослужители трех конфессий рассказали о традициях погребения умерших

Запретов на посещение кладбищ в те или иные дни не существует

В соцсетях ГБУ "Ритуал" появились три видеоинтервью, в которых соответственно православный священник, имам-мухтасиб и раввин рассказывают о погребальных традициях своих религий. Все они категорически не приемлют кремацию, поскольку она противоречит основным догматам.

Традиции отличаются, в частности, установкой надгробия: у православных в ногах усопшего, у мусульман над головой, а у иудеев по центру могилы. Руководитель "Хевра Кадиша", Еврейского похоронного общества, Давид Блох рассказал, что иудеи приносят на могилы не цветы, а камни, потому что они вечны, как душа. Также в иудейской традиции принято хоронить в закрытом гробу, чтобы запомнить умершего таким, каким он был при жизни.

Председатель Мусульманской общины городского округа Люберцы имам-мухтасиб Али Хасанов рассказал, что на погребение не допускаются женщины, чтобы не было плача при придании тела земле. Так же на надгробия не наносят фотографий или других изображений.

Беседа с настоятелем храма Архангела Михаила г. Можайска Сергием Андрияновым посвящена пасхальным традициям православных христиан. Он рассказал, что на Пасху посещение кладбищ Церковь не возбраняет, но лучше делать это на Радоницу – первый день поминовения после Пасхи.

Все священнослужители отметили, что запретов на посещение кладбищ в те или иные дни не существует.