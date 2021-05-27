Жителей столичного региона предупредили о непогоде в пятницу

продолжениеЖителей Подмосковья предупредили о двухдневном похолодании
Неблагоприятные условия сохранятся до вечера

28 мая жителей Москвы и Московской области ждет непогода. Из-за сильного ветра и ливня в регионе объявлен "желтый" уровень опасности.

Неприятную новость сообщил Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 м/с. Также ожидается сильный дождь.

Предупреждение действует с девяти утра до шести вечера для столицы и с семи утра до девяти вечера для Московской области.

Такую погоду назвали потенциально опасной, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее жителей Московского региона предупредили о заморозках в июне. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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