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28 мая жителей Москвы и Московской области ждет непогода. Из-за сильного ветра и ливня в регионе объявлен "желтый" уровень опасности.
Неприятную новость сообщил Гидрометцентр России.
По словам синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 м/с. Также ожидается сильный дождь.
Предупреждение действует с девяти утра до шести вечера для столицы и с семи утра до девяти вечера для Московской области.
Такую погоду назвали потенциально опасной, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Ранее жителей Московского региона предупредили о заморозках в июне.
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