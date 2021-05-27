Россия планирует разрешить европейским авиакомпаниям летать в обход Белоруссии

Этот вопрос поднят на совещании в Росавиации

Российские власти планируют позволить европейским авиакомпаниям летать по измененному маршруту – не попадая в воздушное пространство Белоруссии.

Как пишет РБК, на данный момент этот вопрос обсуждается в Росавиации. Источник, близкий к Минтрансу, сообщил, что Россия в ближайшее время даст разрешение на прилет рейсов другими путями.

По некоторым данным, причина задержки в решении данного вопроса кроется в том, что необходимо было разработать новые маршруты.

Напомним, европейские авиакомпании отказались летать над Белоруссией после инцидента с самолетом Ryanair, летевшим из Афин в Вильнюс. Воздушному судну пришлось совершить вынужденную посадку в Минске из-за данных о бомбе на борту.

Ранее стало известно о том, что Россия отменяет авиарейсы из-за запрета стран ЕС летать через Белоруссию. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Циник
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Куда они денутся,конечно разрешат,об этом и Речи не может быть,а как же будут летать за нарядами и фуа гра женушки и любовницы олигархов,а детки ведь там учатся,так что ничего они не отменят и примут все условия Европы
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