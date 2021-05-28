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Авиасообщение России со странами ЕС приходит в норму. С вечера четверга, 27 мая, Москва вновь принимает европейские рейсы, несмотря на решение перевозчиков идти в обход Белоруссии.
Так, самолет авиакомпании LOT прибыл в Москву из Варшавы не по отработанному прямому маршруту, а сделав крюк, чтобы не лететь через Белоруссию. Другой пассажирский самолет, вылетевший в ночь на 28 мая из аэропорта "Схипхол" в Амстердаме, поменял маршрут прямо в воздухе. Вначале заявленный авиакомпанией KLM путь пролегал над севером Белоруссии, но позже командир экипажа свернул и прошел через воздушное пространство Латвии, передает "Интерфакс".
Ранее в четверг, 27 мая, несколько рейсов из стран ЕС в Россию были отменены из-за того, что Москва не давала разрешения зарубежным перевозчикам вход в свое небо. Позже стало известно, что речь не идет о принципиальной позиции в поддержку белорусских партнеров: просто требовалось больше времени на согласование новых маршрутов. Этот вопрос поднимался на совещании в Росавиации.
Страны ЕС решили бойкотировать небо над Белоруссией и прервать авиасообщение с республикой после того, как в Минске вынужденно сел борт Ryanair, следовавший рейсом из Афин в Вильнюс. Среди пассажиров был белорусский журналист Роман Протасевич, которого задержали при проверке поступившего сообщения о заложенной в самолете бомбе. Несмотря на то, что президент Белоруссии Александр Лукашенко детально рассказал, чем была вызвана необходимость посадить самолет, на Западе подозревают, что это была спланированная спецоперация по захвату оппозиционера.
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