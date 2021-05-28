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Белорусский оппозиционный блогер Роман Протасевич в настоящее время находится в СИЗО КГБ № 1. Об этом стало известно сегодня, 28 мая.
Как отмечает источник, о местонахождении задержанного не сообщалось двое суток. Днем ранее с арестованным встретилась его адвокат Инесса Оленская.
Представитель журналиста заявила, что самочувствие Протасевича хорошее. Задержанный также попросил передать ему книги. В его камере есть телевизор, сообщает русская служба "Би-би-си".
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