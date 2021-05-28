Инфекции растениям не страшны, если вовремя проведена профилактика

Самые опасные болезни томатов – фитофтороз и кладоспориоз. Они коварны, ведь проявляются не сразу, а когда становятся заметны, одолеть их уже не получится. Способствует их возникновению и погода.

Однако инфекции растениям не страшны, если провести профилактику. Она заключается не только в своевременной обработке спецпрепаратами, но и в определенных правилах ухода.

Как защитить томаты от самых опасных болезней

1. Очень важно соблюдение расстояния между кустами. Густо посаженные помидоры быстрее заразятся: им не будет хватать света, затененная почва не сможет высохнуть от одного полива до другого и останется мокрой, благодаря чему возникнут подходящие для развития болезней условия. Сажать надо по определенной схеме – в зависимости от места и высоты растений.

2. Не менее главным является и правильный полив – по утрам, под корень. В теплице на первой неделе после высадки он совсем не нужен. Начиная со следующей увлажнять почву необходимо раз в три – семь дней, если жарко, то чаще. До появления цветков каждому кусту потребуется 4 – 5 л воды, а когда они зацветут, то не более 2 литров. В период завязывания плодов влаги понадобится от 3 до 5 литров.

В открытом грунте томаты нужно поливать два раза в неделю в расчете 15 – 20 л воды на 1 кв.метр. Для этого используется только отстоянная или собранная дождевая вода.

3. Убережет об болезней и грамотное мульчирование. Следует накрыть грядки с помидорами агроволокном, спанбондом, лутрасилом или сеном, компостом, скошенной травой, древесной щепой, опилками.

4. Поможет защитить томаты в теплице от инфекций и свежий воздух. Чтобы снизить температуру и влажность, следует проветривать, открывая дверцы. А если температура воздуха на улице не меньше +15°C ночью, то их не надо закрывать.

5. Кроме того, понадобятся специальные препараты. Уберегут растения от фитофтороза и кладоспориоза фунгициды.

6. Также поможет внесение в грунт таких полезных грибков и бактерий, как триходерма. Оно проводится по весне, до посадки.

7. Не последнюю роль в защите томатов от самых опасных болезней играет и пасынкование.Чтобы активно разрастающаеся зелень не заполонила междурядья, что приведет к ограничению доступа воздуха к почве, нужно вовремя от нее избавляться. Это будет способствовать здоровью растений, и плоды созреют быстрее.

Сведет к минимуму риск заражения и выбор сортов, которые более устойчивы к инфекциям.



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