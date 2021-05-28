Нарвался на Росгвардию: клиент принес в банк 40 тысяч рублей мелочью и парализовал работу отделения

Нарвался на Росгвардию: клиент принес в банк 40 тысяч рублей мелочью и парализовал работу отделения
Фото: Tatiana Morozova /Russian Look/ www.globallookpress.com
Мужчину обвинили в том, что он "захватил кассу"

Забавный инцидент случился в одном из отделений известного российского банка. Мужчина в течение нескольких лет копил десятирублевые монеты – получилось ни много ни мало 40 тысяч рублей, поэтому решил наконец перечислить эти средства на свой счет. Правда, в итоге он чуть было не был задержан группой быстрого реагирования Росгвардии. 

В отделении ему сказали, что за прием столь большой суммы мужчине нужно будет заплатить комиссию. Тогда клиент решил взять банк хитростью и вносить 40 тысяч по 300 рублей – именно эту сумму можно обменять без процентов.

"Дальше начался цирк, кассир сначала закрыл кассу на 20 минут, потом открыл и вызвал не мой талон, а следующий. Я спросил, почему так? Ответил что мол возможно я пропустил свою очередь. Хм... Я взял еще один талон, кассир это увидел, вышел из кассы, подошел к терминалу выдачи талонов и взял сам к себе талон, зашел в кассу и вызвал сам себя!"

рассказал Василий Рябов в своем "Фейсбуке". 

Подождав некоторое время, мужчина снова зашел в кассу и поинтересовался, когда же наконец его обслужат. Тогда кассир начала считать 30 монет, потратив на это в общей сложности 20 минут. 

Похоже, процедура показалась сотруднику банка слишком утомительной, поэтому он решил схитрить и сказал, что один талон – одна операция. Мужчина тоже оказался принципиальным, поэтому был не против 133 раза (а именно столько операций нужно, чтобы обменять 40 тысяч без комиссии) подойти к терминалу. 

Все бы ничего, но в банке был установлен монетоприемник, который смог бы посчитать всю сумму за несколько минут, но им почему-то не воспользовались. 

Кульминация сего "цирка" произошла, когда в отделение ворвались сотрудники Росгвардии. Кассир указала на Рябова, заявив, что он пытался захватить кассу. Правоохранители, правда, не поверили, поэтому попросили у работника объяснительную, а затем покинули банк. 

В итоге о случившимся клиент сообщил на горячую линию банка, в ЦБ. Сейчас ситуацию попытались решить мирным путем, Рябова уже пригласили в отделение, чтобы урегулировать этот вопрос. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Андрей
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Гость245043
Хабалки из сбера отказались принимать российские деньги. Они еще не уволены?
А дядька молодец знатно протролил этот филиал фрс сшп
Андрей
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Гость245043
Хабалки из сбера отказались принимать российские деньги. Они еще не уволены?
сбер вместе с грефом это филиал фрс сшп.
Гость245043
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Хабалки из сбера отказались принимать российские деньги. Они еще не уволены?
Гость241411
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Обесценили рубли дальше некуда. Хорошо, что товарищ копейками не принёс, месяц бы считали.
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