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Капитан американского военного корабля сообщил об удивительной находке. О ней общественности рассказал режиссер-документалист Джереми Корбелл, который опубликовал в своем "Инстаграме" видео, на котором видно, как несколько неопознанных объектов преследуют корабли ВМФ США.
Инцидент произошел вечером 15 июля 2019 года в Тихом океане неподалеку от Сан-Диего. Так, в течение часа экипаж наблюдал за тем, как рядом с судном буквально кишат НЛО. По меньшей мере их было 14 штук, одна из которых в итоге скрылась в воде.
Спустя время туда была направлена подлодка, которая должна была найти хоть какой-то ключ к разгадке.
"Обломков не найдено. Ни один из неопознанных кораблей не был обнаружен",
– написал Корбелл. Также не удалось определить их точки взлета или посадки.
Эксперты долгое время изучали полученные кадры. В результате исследований так и не удалось установить, с чем именно американским военным пришлось столкнуться, поэтому ученые пришли к выводу, что корабли пережили преследование НЛО.
Ранее военно-морские силы Соединенных Штатов обнаружили под водой неопознанные объекты, которые двигались на очень высокой скорости. Примечательно, что эксперты не смогли найти этому никакого объяснения, хотя появление НЛО было зафиксировано гидролокаторами.
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