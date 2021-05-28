В Крыму продлили коронавирусные ограничения для развлекательных заведений

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Определенные запреты будут действовать до 1 июля

Глава Крыма еще на месяц продлил ограничения на работу развлекательных заведений, введенные из-за пандемии COVID-19.

Ограничения будут действовать не по первое июня, как предполагалось ранее, а по первое июля. Об этом сообщает "Крыминформ".

Напомним, с первого марта на территории полуострова запрещена работа хостелов. Кроме того, нельзя посещать развлекательные и детские центры в выходные и праздничные дни. Также количество зрителей в театрах и кинотеатрах должно быть строго определенным – не более 75% заполняемости зала. Экскурсионные группы тоже должны состоять из ограниченного количества туристов.

По последним данным, всего в Республике коронавирусом заболели 43 191 человек. За весь период пандемии болезнь победили 40 319 крымчан, умерли 1 341 зараженный. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, где дешевле отдохнуть летом. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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