Пожилая женщина напала на журналистку российского канала в прямом эфире - видео

Пожилая женщина напала на журналистку российского канала в прямом эфире - видео
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Корреспондент повела себя очень сдержанно

Журналистка из Омска попала в неловкую ситуацию. Во время прямого включения для "12 канала" на девушку набросилась пожилая женщина. Видео инцидента, произошедшего в Саргатском районе, распространилось по Сети.

Корреспондент Анна Кокорина рассказывала о поставках медицинского оборудования. В какой-то момент в кадре появилась разъяренная старушка. Она начала прогонять работницу СМИ с территории.

На некоторое время журналистка пропала из кадра. Было слышно, как она вежливо произнесла: "Уходим, извините".

Записью поделился Телеграм-канал 360tv. 

Спустя несколько секунд в объектив камеры попал момент, как бабушка толкает Анну, не давая ей закончить репортаж.

Позже девушка дала небольшое интервью изданию "Подъем". Она рассказала, что поведение старушки стало для нее полной неожиданностью.

Кокорина заверила, что съемочная группа никак не провоцировала местную жительницу. Во время подготовки прямого эфира старушка подошла ближе к месту съемки. Сначала она просто наблюдала за всем происходящим, а после решила напасть.

"Бабушка – местная сумасшедшая", – отметила Анна.

Именно так буйное поведение пожилой женщины объяснили местные полицейские. Стражи правопорядка добавили – до этого бабушка вела себя нормально.

После прямого включения омичка успокоилась и скрылась с места инцидента. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость 443311
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Бабке вранье надоело .
Вася
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Бабка узнала сколько платят за пропаганду и сравнила со своей пенсией.
гость
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Бобки оне такие!
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