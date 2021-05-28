Москва предлагает установить реальную картину произошедшего

Россия не причастна к ситуации с самолетом Ryanair в Белоруссии, а все обвинения в ее адрес звучат до проведения расследования инцидента. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 28 мая.

"Ни российские авиационные власти, ни российские службы, ведомства – они не имеют никакого отношения к тому, что произошло в Белоруссии с рейсом Ryanair",

– подчеркнул Песков. Он приветствовал известие о том, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) намерена провести свое расследование. Пока что с разных сторон появляются лишь выводы, "озвученные без каких-либо разбирательств", приводит РИА "Новости" слова представителя Кремля.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг публично назвал инцидент в Белоруссии "угоном воздушного судна". Более того, он заявил, что Минск действовал в сговоре с Москвой.

"Мы знаем об очень тесных отношениях между Россией и Белоруссией, поэтому трудно поверить, что режим в Минске может сделать что-то подобное без какой-либо координации с РФ",

– высказался Столтенберг в интервью Sky News. Ранее аналогичные обвинения озвучили в Киеве.

Более того, если верить турецким источникам, то в НАТО настаивали на жесткой реакции блока в ответ на посадку самолета и задержание Романа Протасевича в Минске, но Анкара уговорила партнеров смягчиться.

В Москве при этом призывают дождаться итогов расследования. Президент РФ Владимир Путин, со своей стороны, сможет выяснить все обстоятельства произошедшего из первых рук – в пятницу, 28 мая, в Сочи состоятся его переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. Еще одной темой, которую могут обсудить президенты, является интеграция в рамках Союзного государства.

Ранее эксперт рекомендовал Москве воспользоваться опытом западных стран и вести себя так, как действуют они в аналогичных ситуациях.