В стране допустили серьезную ошибку

Памятные монеты с номиналом в два евро, выпущенные для природного заповедника Жувинтас, оказались бракованными из-за серьезной ошибки, допущенной монетным двором Литвы. Об этом сообщили в СМИ сегодня, 28 мая.

Так, в пресс-службе госбанка заявили, что причина заключается в неверной надписи на монете. Вместо литовского лозунга "Свобода, единство, процветание" на монетах отчеканили латышскую "Боже, благослови Латвию".

Позднее финансовое ведомство обратилось для выяснения причин произошедшего к Литовскому монетному двору, который отчеканил с ошибкой монеты. В банке сообщили, что намерены предотвратить подобные инциденты при последующем выпуске номинала.

В настоящее время в монетном дворе проводят внутреннюю проверку. Как отмечает "Спутник Литва", финансовый регулятор принял ряд мер по контролю ситуации на выпуске номинала.

Согласно приведенным данным, речь идет о монетах с дефектом, которые составляют порядка 10% от общего тиража с памятными монетами номиналом в указанном размере. В монетном дворе уже отреагировали на ситуацию, принеся извинения. Центробанк республики также сообщил, что желающие обменять монеты могут обратиться в кассы финансового ведомства.

Ранее "Утро.ру" сообщало о недавнем инциденте, который произошел в отделении российского банка. Мужчина принес 40 тысяч рублей мелочью, решив перечислить средства на свой счет с помощью сотрудницы, которая отказалась обслуживать клиента. Однако последний был не менее принципиален, простояв до конца. По неизвестным причинам сотрудники не стали пользоваться монетоприемником.