В стенограмме переговоров Минска с экипажем допущены неточности, сообщают СМИ

Белорусские диспетчеры обманули пилотов Ryanair, заявив, что не могут связаться с представителями авиаперевозчика на земле. Об этом заявил глава компании Майкл О’Лири.

Ранее белорусская сторона опубликовала расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета. Но представители ирландской компании утверждают, что стенограмма не точная. Более того, в Ryanair считают, что белорусы попросту обманули пилотов. В ответ на просьбу командира экипажа связаться с авиакомпанией они сообщили, что по указанному номеру никто не отвечает. На самом деле в Ryanair никто не звонил. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на письмо Майкла О’Лири в Минтранс Белоруссии.

Издание пишет, что глава авиакомпании прямо заявил о том, что самолет был перенаправлен в Минск под "ложным предлогом", а пилоту не оставили выбора, снабжая его "ложной информацией". О’Лири также упрекнул белорусских коллег в том, что они не предоставили экипажу в Минске переводчика и не хотели принимать к оплате за топливо предоставленную банковскую карту.

Ранее о ситуации, вынудившие самолет Ryanair к незапланированной посадке в Минске, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ожидается, что в пятницу, 28 мая, он поделится новыми подробностями в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.