В Ryanair заявили об отказе белорусских диспетчеров связать пилота с авиакомпанией

В Ryanair заявили об отказе белорусских диспетчеров связать пилота с авиакомпанией
Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/www.globallookpress.com
В стенограмме переговоров Минска с экипажем допущены неточности, сообщают СМИ

Белорусские диспетчеры обманули пилотов Ryanair, заявив, что не могут связаться с представителями авиаперевозчика на земле. Об этом заявил глава компании Майкл О’Лири.

Ранее белорусская сторона опубликовала расшифровку переговоров диспетчеров с экипажем самолета. Но представители ирландской компании утверждают, что стенограмма не точная. Более того, в Ryanair считают, что белорусы попросту обманули пилотов. В ответ на просьбу командира экипажа связаться с авиакомпанией они сообщили, что по указанному номеру никто не отвечает. На самом деле в Ryanair никто не звонил. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на письмо Майкла О’Лири в Минтранс Белоруссии.

Издание пишет, что глава авиакомпании прямо заявил о том, что самолет был перенаправлен в Минск под "ложным предлогом", а пилоту не оставили выбора, снабжая его "ложной информацией". О’Лири также упрекнул белорусских коллег в том, что они не предоставили экипажу в Минске переводчика и не хотели принимать к оплате за топливо предоставленную банковскую карту.

Ранее о ситуации, вынудившие самолет Ryanair  к незапланированной посадке в Минске, рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ожидается, что в пятницу, 28 мая, он поделится новыми подробностями в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи.

Николай ВИКТОРОВ

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Grumbler
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Более того, в Ryanair считают, что белорусы попросту обманули пилотов. что и требовалось доказать...
Гость246372
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Гость241057
Так подождите. Тут все кричали что батька воздушный пират, что заставил сеть. Теперь говорят что пилотов просто обманули, под ложным предлогом что на борту бомба. Из всего этого следует. Первое - на пилота никто не давил. Второе - информация о бомбе была ложной. Третье - нет никаких доказательств что история с минированием была проведена с подачи Белорусских властей. О чём мы пока говорим, ребята. Если так пойдёт дальше то через лет 10ть вообще доказывать виновность не нужно будет. При чём не только на международной арене. Вы хоть сами понимаете куда скатываетесь?
Ты всерьез думаешь, что кто-то в Белоруссии без команды Лукашенко посадит заграничный самолет? Ты наивный или глупый? Обман командира корабля - это уголовное преступление. Лукашенко сам сказал, что на борту террорист, об этом знали другие страны, поэтому он приказал посадить самолет. Он это говорил в своем парламенте.
Гость241057
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Так подождите. Тут все кричали что батька воздушный пират, что заставил сеть. Теперь говорят что пилотов просто обманули, под ложным предлогом что на борту бомба. Из всего этого следует. Первое - на пилота никто не давил. Второе - информация о бомбе была ложной. Третье - нет никаких доказательств что история с минированием была проведена с подачи Белорусских властей. О чём мы пока говорим, ребята. Если так пойдёт дальше то через лет 10ть вообще доказывать виновность не нужно будет. При чём не только на международной арене. Вы хоть сами понимаете куда скатываетесь?
Гость246244
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Сколько не ври, правда все равно всплывет.
игорь
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а потому что свой народец белоруссия быдлом считает
запрещая связываться по сути и запрещая себе с трона уходить)
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