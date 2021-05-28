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Многие жители Белоруссии сегодня вечером стали получать сообщения в телеграм-канале якобы от задержанной 23 мая в аэропорту Минска россиянки Софьи Сапеги. Об этом пишет в пятницу аккаунт издания
TUT.by.
В послании лже-Сапега сообщает, что оказалась в "застенках" белорусского КГБ. По ее словам, благодаря многим гражданам Республики, ей удалось получить данные их "сослуживцев, знакомых соседей и других карателей для Черной книги Беларуси"".
Там отмечается, что вся переписка девушки с информаторами оказалась в руках "карателей", и они теперь знают все о тех, кто присылал ей информацию. В заключении автор сообщения призывает всех причастных бежать из страны.
"Это конец. Если вы не сбежите, вы будете сидеть до конца жизни", – говорится в послании.
Издание подчеркивает, что это сообщение фальшивое, поскольку сейчас Сапега находится в СИЗО без доступа к телефону, а адвокат россиянки Александр Филанович не передает от ее имени никаких посланий. Сам юрист это же подтвердил "Русской службе BBC".
Ранее сегодня Филанович впервые с момента задержания смог посетить Сапегу в СИЗО КГБ. Адвокат сообщил, что 23-летняя россиянка "выглядит бодрой и здоровой". Задержанная утверждает, что физическое насилие к ней не применялось. Также она выражает надежду на скорое разрешение ситуации, передает РИА "Новости".
Напомним, задержанной вместе с неонацистом, белорусским гражданином Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской компании
Ryanair
в Минске Сапеге еще не предъявлено обвинение. Родственники просят власти РФ оказать помощь в освобождении девушки.
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