Лже-Сапега призвала белорусов бежать из страны

Лже-Сапега призвала белорусов бежать из страны
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Адвокат россиянки отрицает наличие каких-либо посланий своей подзащитной из СИЗО

Многие жители Белоруссии сегодня вечером стали получать сообщения в телеграм-канале якобы от задержанной 23 мая в аэропорту Минска россиянки Софьи Сапеги. Об этом пишет в пятницу аккаунт издания TUT.by.

В послании лже-Сапега сообщает, что оказалась в "застенках" белорусского КГБ. По ее словам, благодаря многим гражданам Республики, ей удалось получить данные их "сослуживцев, знакомых соседей и других карателей для Черной книги Беларуси"".

Там отмечается, что вся переписка девушки с информаторами оказалась в руках "карателей", и они теперь знают все о тех, кто присылал ей информацию. В заключении автор сообщения призывает всех причастных бежать из страны.

"Это конец. Если вы не сбежите, вы будете сидеть до конца жизни", – говорится в послании.

Издание подчеркивает, что это сообщение фальшивое, поскольку сейчас Сапега находится в СИЗО без доступа к телефону, а адвокат россиянки Александр Филанович не передает от ее имени никаких посланий. Сам юрист это же подтвердил "Русской службе BBC".

Ранее сегодня Филанович впервые с момента задержания смог посетить Сапегу в СИЗО КГБ. Адвокат сообщил, что 23-летняя россиянка "выглядит бодрой и здоровой". Задержанная утверждает, что физическое насилие к ней не применялось. Также она выражает надежду на скорое разрешение ситуации, передает РИА "Новости".

Напомним, задержанной вместе с неонацистом, белорусским гражданином Романом Протасевичем после экстренной посадки самолета ирландской компании Ryanair в Минске Сапеге еще не предъявлено обвинение. Родственники просят власти РФ оказать помощь в освобождении девушки.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость245365
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Расстрел без суда и следствия долетались ублюдки
Гость247279
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Так будет с каждым "светломордым" предателем.
Гость247279
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Преступники и предатели будут сидеть в тюрьме, а при Сталине были бы расстреляны.
Гость ведьма
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Роман,оказывается,никого не убивал,не грабил,он работал в Украине фотографом,затем переехал в Беларусь и Лукашенко взял его в круг приближенных фотографов.Тогда он приветствовал всех русофобов,используя их против Путина(" <цензура> нам такой союз"--такова его риторика была).Но,видимо,увидя весь беспредел изнутри,Роман решил огласить эту правду на весь мир,а правду власть не любит....вот за что и месть...
Ольга
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Гость251152
Такое ощущение что сайт переполнен гэбэшниками из рб радостно смакующими похищение гражданки рф на территории беларуси....
Ложное ощущение! Просто большинство белорусов уже устали от этих всех сопливых закордонных воплей, якобы защищающих народ! Достали простого белоруса, привыкшего к миру и покою так, что невыносимо смотреть на все эти самодовольные благоденствующие в роскоши ухоженные рожи с ЕСа, которые провоцируют людей на бойню! Ну не все же в стране идиоты недалёкие! Таким образом "защищая народ" эти "защитнички" получают обратный эффект! А гэбэшникам больно надо такие болтологические сайты?! Вот им больше заняться нечем, как "базаром"?! Кого они здесь выловят?!
Ольга
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Гость251433
Да какая она Россиянка, всю жизнь жила в Белоруси,училась в Прибалтике и жить на пмж собиралась на западе. Так что я <цензура>.. Кладу на то что с ней будет за её преступления.А её корефана надо к стенке поставить, фашист сыкливый.
К стенке это слишком просто. Он должен прочувствовать на своей шкуре всё то, к чему сам и призывал. Что создал пусть то и кушает ближайшие годы. А как он думал: людей стравить так он горазд! А баланды созданной им же похлебать? Слабо?? Пусть сидит и думает к чему его "блоггерство" ведёт!
Гость251462
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жаль 91 честного офицера ненашлось
Гость251433
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Да какая она Россиянка, всю жизнь жила в Белоруси,училась в Прибалтике и жить на пмж собиралась на западе. Так что я <цензура>.. Кладу на то что с ней будет за её преступления.А её корефана надо к стенке поставить, фашист сыкливый.
Ольга
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Ну вот и кого слушать притаившимся?))) Короче влипли!)))) И разве вся эта "игра" стоила свеч?))))) Жили тихо, мирно, спокойно, так нет: адреналинчику захотелось! Пожалуйста - получите, распишитесь и... садитесь! Браво!
Гость245259
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У либерды смотрю одни фейки ,наблюдаю это с лета 2020 года.Ни слова правды.Привет из Запада
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