"Безумие": французы оценили последствия вступления Украины в НАТО

"Безумие": французы оценили последствия вступления Украины в НАТО
Фото: US Army/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В таком случае республике придется воевать с Россией, убеждены обыватели

Украинские власти все еще лелеют надежду, что западное сообщество пустит их в Североатлантический альянс. Однако Вашингтон и Брюссель весьма скептически смотрят на такую перспективу, а простые европейцы и вовсе убеждены, что такое решение приведет к мировому коллапсу.

Так, французские интернет-пользователи оценили слова руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы, который продолжает требовать, чтобы Незалежную приняли в ряды натовцев.

Жители республики с ужасом предсказывают последствия подобного шага. Так, читатели популярного французского издания Le Figaro отметили, что такие действия могут серьезно подорвать стабильность в мировом пространстве.

Один из пользователей Сети напомнил, что в момент создания Североатлантического альянса Советскому Союзу было обещано не расширяться в его сторону. Однако натовцы не считают необходимым выполнять взятые на себя обязательства. Дальновидный француз отметил, что "выводить из себя Россию у ее границ – плохая идея".

Другой пользователь открыто назвал идею взять Украину в НАТО полным "безумием". Француз уверен, что такой шаг неминуемо приведет к войне альянса с Россией.

Еще один читатель газеты отметил: украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уже много раз говорили, что возглавляемая им страна никогда не окажется в НАТО:

"До этого актера, что, не доходит?" – негодует интернет-пользователь.

К слову, на самой Украине договорились до того, что заподозрили наличие в НАТО российских агентов влияния. По мнению Сергея Кривоноса, именно Россия чинит препятствия Незалежной на пути в альянс.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость251433
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Гость243603
Интересно видеть, как русьня в штанишки делает, только от одного сообщения о том, что Украина в НАТО идет. С чего бы это?
Какая <цензура>.. НАТО? Там только две страны боеспособных Турция и Америка, а остальные ноль полный. К тому же Турция за Америку бадатся не будет, а одна Америка на Россию и в страшном сне не дернется, вот поэтому мы на <цензура>.. вертели эту нату.
Гость241057
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Гость243603
Интересно видеть, как русьня в штанишки делает, только от одного сообщения о том, что Украина в НАТО идет. С чего бы это?
Дебил. В отличие от вас, мы в схроны не прячемся, на лету не переобуваемся. Если прижмёт, то придётся и повоевать. Не хочется, горя много будет, но раз такое дело... Главное понаходить потом вас провокаторов ВСЕХ и раздавить как клопов, высасывающих кровь земли русской, которая вам по ошибки горе-политиков и властителе досталась. Всё ваше стремление - это войну развязать и в схрон спрятаться, а потом переобуться.
гость
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243603 петух, у тя че самотык в жо*пе застрял? Че там кукарекаешь? Член выплюнь из пасти!
Гость244006
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Какому разумному человеку пришла мысль вообще с Украиной связываться.Это что такое не поддающееся расшифровке.Глупее и агрессивнее страны в мире нет.И Европа должна уже сейчас подумать о том что ждет ее когда Украина будет равноправным членом их сообщества.Если она сейчас ни кто но уже таких проблем им преподнесла что они ее не разрешат до следующего века.
Гость244006
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Неадекватная Украина претендует на какие то возможности в НАТО.Украина не самостоятельна и не может наладить ни с одной страной мира разумные отношения.Это как обезьяна с гранатой результат тот же.
Гость243603
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Интересно видеть, как русьня в штанишки делает, только от одного сообщения о том, что Украина в НАТО идет. С чего бы это?
Дмитрий Степанович
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Хотят войны будет им война..!
Гость245392
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"Их в дверь <цензура>, они - в окна лезут"!
Гость251070
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Украина в НАТО - это прощай, НАТО: неистребимый талант у свидомых - красть всё. Те, видать, прочухали эту национальную особенность хероев и решили: ну уж нет.
Гость250877
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Гость239943
КакоеНАТО?В своей стране наведите мир и порядок,так,что бы люди гордились своей страной и хотели там жить.
а чем им гордится? своими продажными правителями? интиресно где народ каторый за тридцать лет кроме праституток на постах не каго не видел? противно читать такие статьи, если честно зеленский ваобще не расматревоется как глова украины не только в моей голове но и на заподе их содержатилей, был комик наркоша так и остаётся им! выберите вы уже адекватного президента и займитесь своей страной, сколько можно клянчить?
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