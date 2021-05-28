В таком случае республике придется воевать с Россией, убеждены обыватели

Украинские власти все еще лелеют надежду, что западное сообщество пустит их в Североатлантический альянс. Однако Вашингтон и Брюссель весьма скептически смотрят на такую перспективу, а простые европейцы и вовсе убеждены, что такое решение приведет к мировому коллапсу.



Так, французские интернет-пользователи оценили слова руководителя украинского МИД Дмитрия Кулебы, который продолжает требовать, чтобы Незалежную приняли в ряды натовцев.

Жители республики с ужасом предсказывают последствия подобного шага. Так, читатели популярного французского издания Le Figaro отметили, что такие действия могут серьезно подорвать стабильность в мировом пространстве.

Один из пользователей Сети напомнил, что в момент создания Североатлантического альянса Советскому Союзу было обещано не расширяться в его сторону. Однако натовцы не считают необходимым выполнять взятые на себя обязательства. Дальновидный француз отметил, что "выводить из себя Россию у ее границ – плохая идея".

Другой пользователь открыто назвал идею взять Украину в НАТО полным "безумием". Француз уверен, что такой шаг неминуемо приведет к войне альянса с Россией.

Еще один читатель газеты отметил: украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уже много раз говорили, что возглавляемая им страна никогда не окажется в НАТО:

"До этого актера, что, не доходит?" – негодует интернет-пользователь.

К слову, на самой Украине договорились до того, что заподозрили наличие в НАТО российских агентов влияния. По мнению Сергея Кривоноса, именно Россия чинит препятствия Незалежной на пути в альянс.