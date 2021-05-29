СМИ: российские авиакомпании начали облетать Белоруссию

СМИ: российские авиакомпании начали облетать Белоруссию
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Авиавластям заранее отправили запрос на изменение маршрутов лайнеров

После ситуации с самолетом Ryanair некоторые страны Европы заявили о том, что отказываются использовать воздушное пространство Белоруссии. Россия же не стала пускать лайнеры, летевшие в обход соседа. Однако источник в профильном ведомстве рассказал журналистам, что отечественные авиакомпании начали избегать полетов над Республикой.

Якобы 27 мая порядка 10 рейсов летели другими путями, запросы на обхождение Белоруссии компании подали властям заранее. При этом источник подчеркнул в разговоре с Forbes, что назвать точную причину такого маневра нельзя. Есть вероятность, что речь идет не о политических мотивах, а о простой технической причине. 

Один из представителей крупной авиакомпании России, пожелавшим остаться неназванным, подтвердил, что несколько самолетов меняли маршруты.  

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске. На борту был создатель признанного в РБ экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Оппозиционера задержали в аэропорту. После этого европейские страны начали одна за другой закрывать свое воздушное пространство для самолетов из Белоруссии, а также тех, кто летел над воздушным пространством этой страны. Из-за этого один рейс из Франции отменил свой полет в Россию. Москва не стала пускать самолеты, которые облетали Белоруссию. 

Впрочем, источники сообщали, что в скором времени Россия разрешит европейским компаниям летать по другим маршрутам. 

К бойкоту Белоруссии присоединились и США. Вашингтон расторг соглашение с Минском от 2019-го о взаимном совершении рейсов. Также американцы пообещали вернуть санкции против девяти госпредприятий Белоруссии и разработать вместе с ЕС новые рестрикции против чиновников Республики, говорится в заявлении Белого дома. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

Гость248214
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Россия -Русь
Загнивают хохлосвиньи в недостране -Хохлосвинарнике.
Почему среди россиян встречаются такие уроды, позорящие страну своим пещерным хамством.
Гость250359
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По правде говоря те авиарейсы, которые летают в пределах России, вполне могут прокладывать маршрут через Беларуссию. А вот куда-нибудь в другую страну не получается, потому что аэропорт назначения посадку не разрешает, ежели самолет пролетал над Беларусью. Как-то так.
Шаман
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Это был даже не гамбит, а обычная ловля на живца. Стоимость головы Протасевича встанет для клана Лукашенко в миллиарды евро и в итоге приведет к виселице. Причем в со-виновники включат и карлика из Кремля.
Россия -Русь
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Гость244204
Это нельзя. Патриотам России нужно летать в свои европейские дома и квартиры. Загнивать
Загнивают хохлосвиньи в недостране -Хохлосвинарнике.
Россия -Русь
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Гость249828
Самое лучшее - это прекратить с Рашкой все воздушное сообщение.
Отчего не прекращаешь, хохлобыдло??Отчего Хохлогабон клянчит транзит "ахрессорского" аза?
Россия -Русь
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Гость246282
Ну что россияне перепугались?
Кого испугались??Тебя нищеброда?
Гость248311
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Гость251433
Все правильно делают,это намёк батьке об интеграции стран. Как только будет интеграция и летать будут через Беларусь. Мозг включи,политика это тонкое дело,а то батька любит и нашим и вашим.
интеграция ? это объединение что ли ?
<цензура> - не будет его.
Гость248311
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Гость251433
Как изчезнет много вектор носит батьки так и самолёты пролетят. А то Крым батька не признаёт,а мы в ответ ему плюшки? Вы здесь в клиентах дальше носа своего не видите? Жертвы ЕГЭ?
а вы в ответ ему бабло. и белавиа будет летать в россии.
Гость251433
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Гость244204
Дружба дружбой а деньги деньгами. Санкции они такие, ни Сбербанка в Крыму нет, ни самолеты через бульбастан не летают. Но «Крым наш» а беларусия - «братишки».
Как изчезнет много вектор носит батьки так и самолёты пролетят. А то Крым батька не признаёт,а мы в ответ ему плюшки? Вы здесь в клиентах дальше носа своего не видите? Жертвы ЕГЭ?
Гость251433
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Гость251416
Если у России союз с Белоруссией, логично было бы в качестве ответной меры запретить полеты над Россией стран которые ввели санкции против Белоруссии. Но это невозможно пока в России во власти столько потенциальных предателей с капиталами,имуществом и семьями в странах НАТО.
Все правильно делают,это намёк батьке об интеграции стран. Как только будет интеграция и летать будут через Беларусь. Мозг включи,политика это тонкое дело,а то батька любит и нашим и вашим.
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