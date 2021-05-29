Авиавластям заранее отправили запрос на изменение маршрутов лайнеров

После ситуации с самолетом Ryanair некоторые страны Европы заявили о том, что отказываются использовать воздушное пространство Белоруссии. Россия же не стала пускать лайнеры, летевшие в обход соседа. Однако источник в профильном ведомстве рассказал журналистам, что отечественные авиакомпании начали избегать полетов над Республикой.

Якобы 27 мая порядка 10 рейсов летели другими путями, запросы на обхождение Белоруссии компании подали властям заранее. При этом источник подчеркнул в разговоре с Forbes, что назвать точную причину такого маневра нельзя. Есть вероятность, что речь идет не о политических мотивах, а о простой технической причине.

Один из представителей крупной авиакомпании России, пожелавшим остаться неназванным, подтвердил, что несколько самолетов меняли маршруты.

Напомним, 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске. На борту был создатель признанного в РБ экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Оппозиционера задержали в аэропорту. После этого европейские страны начали одна за другой закрывать свое воздушное пространство для самолетов из Белоруссии, а также тех, кто летел над воздушным пространством этой страны. Из-за этого один рейс из Франции отменил свой полет в Россию. Москва не стала пускать самолеты, которые облетали Белоруссию.

Впрочем, источники сообщали, что в скором времени Россия разрешит европейским компаниям летать по другим маршрутам.

К бойкоту Белоруссии присоединились и США. Вашингтон расторг соглашение с Минском от 2019-го о взаимном совершении рейсов. Также американцы пообещали вернуть санкции против девяти госпредприятий Белоруссии и разработать вместе с ЕС новые рестрикции против чиновников Республики, говорится в заявлении Белого дома.