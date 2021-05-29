Подкормка помидоров из бора: когда один раз за сезон удобрять для обильного урожая

Подкормка помидоров из бора: когда один раз за сезон удобрять для обильного урожая
Фото: imagebroker/Rosseforp/imagebroker.net/www.globallookpress.co
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Если пропустить период цветения, то эффект будет значительно меньше

Многие дачники выращивают помидоры. Каждому хочется, чтобы томаты выросли крупными, сочными и сладкими. Однако для этого нужно хорошенько постараться. Одной из самых главных подкормок, чтобы добиться отличного урожая, может стать раствор из бора. Важно, сделать это вовремя. 

Как подкормить помидоры бором 

Для этого нужно 2 грамма борной кислоты, 50 мл глицерина, 25 мл нашатырного спирта. Сначала нужно растворить бор в небольшом количестве горячей воды. Затем раствор вылить в ведро с пятью литрами воды и добавить остальные ингредиенты. Однако нужно следить за тем, чтобы не добавить лишних граммов веществ, иначе можно навредить томатам.

Этой смесью нужно опрыскивать кусты. Считается, что этот способ удобрения эффективнее полива, ведь растение получает большее количество вещества – при втором методе часть бора остается в почве. Удобрять растения нужно в самом начале цветения. Если делать это до или после, эффекта уже не будет. 

Использовать эту подкормку также можно для многих других культур. Обрадуют хорошим урожаем огурцы, перцы, земляника, а также плодовые деревья, в первую очередь яблони. 

Ранее "Утро.ру" делилось другим способом подкормки томатов бором. 

Полина ИВАНОВА

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