Действия Минска вызывают недоумение в России

Несмотря на стремительное обострение ситуации в Белоруссии на фоне явной негативной риторики со стороны западных государств, глава Республики Александр Лукашенко продолжает придерживаться многовекторности в своей внешней политике. Национальный авиаперевозчик "Белавиа" так и не решился на полеты в Крымскую республику. Такое положение дел вызывает бурную неприязнь среди российских интернет-пользователей.



О том, что авиакомпания пока не планирует летать на полуостров, объявил гендиректор перевозчика Игорь Чергинец. Бизнесмен пояснил, что для начала этот регион должен быть признан российским со стороны белорусских властей. Только после этого самолеты можно будет направить в республику. Об этом Чергинец рассказал в эфире ютуб-шоу "Соловьев Life".

Читатели РИА "Новости" весьма негативно отреагировали на такие высказывания. Россияне напомнили Белоруссии о многовековой совместной истории и осудили ее за нежелание поддерживать ближайшего и, возможно, единственного настоящего союзника на международной арене. Некоторые не стеснялись в выражениях и прямо называли белорусские власти "трусами".

"Союзнички. Все заигрывают с теми, кто их травит", "Батька отношения с Украиной выстраивает, только как что-то происходит, бежит к ВВ", "Конечно летать не будут… Они до сих пор Крым российским не признали…", "Как стыдно должно быть белорусам за свое руководство (…) Национальные предатели и отчаянные трусы", "Тогда фиг им, а не помощь от России", "Вот они союзнички многовекторные", "Кругом измена, трусость и обман", – пишут разгневанные интернет-пользователи.

К слову, недавно стало известно, что "Белавиа" вынужденно отменила рейсы в 11 направлениях. Авиакомпании пришлось прекратить воздушное сообщение даже с Калининградом.