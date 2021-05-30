"Отчаянные трусы": россияне раскритиковали белорусов за отказ летать в Крым

"Отчаянные трусы": россияне раскритиковали белорусов за отказ летать в Крым
Фото: www.pixabay.com
Действия Минска вызывают недоумение в России

Несмотря на стремительное обострение ситуации в Белоруссии на фоне явной негативной риторики со стороны западных государств, глава Республики Александр Лукашенко продолжает придерживаться многовекторности в своей внешней политике. Национальный авиаперевозчик "Белавиа" так и не решился на полеты в Крымскую республику. Такое положение дел вызывает бурную неприязнь среди российских интернет-пользователей.

О том, что авиакомпания пока не планирует летать на полуостров, объявил гендиректор перевозчика Игорь Чергинец. Бизнесмен пояснил, что для начала этот регион должен быть признан российским со стороны белорусских властей. Только после этого самолеты можно будет направить в республику. Об этом Чергинец рассказал в эфире ютуб-шоу "Соловьев Life".

Читатели РИА "Новости" весьма негативно отреагировали на такие высказывания. Россияне напомнили Белоруссии о многовековой совместной истории и осудили ее за нежелание поддерживать ближайшего и, возможно, единственного настоящего союзника на международной арене. Некоторые не стеснялись в выражениях и прямо называли белорусские власти "трусами".

"Союзнички. Все заигрывают с теми, кто их травит", "Батька отношения с Украиной выстраивает, только как что-то происходит, бежит к ВВ", "Конечно летать не будут… Они до сих пор Крым российским не признали…", "Как стыдно должно быть белорусам за свое руководство (…) Национальные предатели и отчаянные трусы", "Тогда фиг им, а не помощь от России", "Вот они союзнички многовекторные", "Кругом измена, трусость и обман", – пишут разгневанные интернет-пользователи.

К слову, недавно стало известно, что "Белавиа" вынужденно отменила рейсы в 11 направлениях. Авиакомпании пришлось прекратить воздушное сообщение даже с Калининградом.

Ольга ФЕДОРОВА

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гость
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ГостьВася А ты просто обычный конченый дол6ойо6.
гость
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Гость251603 Да орган лошажьий ему давно надо было вручить вместо бабла халявного. Это gondon, толку не будет, шантаж и кидалово.
Гость251603
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Не признавая Крым Российским, Лукашенко (как и ранее) хочет остаться в нейтральной полосе между Западом и Россией и лавировать от берега к берегу в зависимости от ситуации – практика многих лет, которая ему давала основные финансово экономические дивиденды
Гость250331
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батька дурак, сначала надо было просчитать чего будет стоить остановка самолета, а расплачиваться за все будет Россия и белорусский народ
ГостьВася
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У колхозника Лукашенко хорошо получается дурить нашего великого и мудрого ВВП.Лука молодец.
Гость248311
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Гость250863
Интересно, а немцы в Крым пешком шли? Не неси чушь!
не шли туда немцы. не ходят они в крым и не летают.
Гость250863
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Гость249735
Дебилло или наркоша. Если Белавиа полетит в Крым, то ее не пустят ни в одну страну Европы и в США.
Интересно, а немцы в Крым пешком шли? Не неси чушь!
Гость249735
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Гость248467
Они такие же, как свинорылые. Только бы с России поиметь побольше, такие же лицемеры и хапуги!
Дебилло или наркоша. Если Белавиа полетит в Крым, то ее не пустят ни в одну страну Европы и в США.
Гость248214
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Гость248467
Они такие же, как свинорылые. Только бы с России поиметь побольше, такие же лицемеры и хапуги!
Оскорбляешь белорусский народ. Кто после таких слов будет любить Россию. Украинцев как только не обзывали. Теперь отвернутся белорусы. Не путай народ с не легитимным.
Гость247756
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Гость252061
отдых в крыму столько стоит что, беларусам проще в египет полететь.
Так и есть. Те, кто в прошлом году ездили в Крым на машине через Россию в шоке от цен и низкокачественного сервиса.
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