Соловьев напомнил о "пророчестве" голландцев насчет Путина и ядерной бомбы для Европы

Соловьев напомнил о "пророчестве" голландцев насчет Путина и ядерной бомбы для Европы
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/www.globallookpress.com
Телеведущий посмеялся над "провидцами"

В своем телеграм-канале Владимир Соловьев подколол голландского журналиста, который в 2016 году написал для издания AD пугающую статью о том, что Россия якобы в скором времени сбросит ядерную бомбу на Европу. Своими соображениями с любителем теории заговора поделились и трое генералов. Военные заявили, что в НАТО должны обеспокоиться политикой президента РФ Владимира Путина, который, мол, задумал "странные штуки". В том числе, видимо, и войну с альянсом.

О "пророчестве" голландцев вспомнил историк Владимир Корнилов. Его комментарий привлек внимание Соловьева – он сделал репост, подколов таким образом опасающийся "агрессии" РФ Запад.

"А эти великие прогнозисты не хотят рассказать, что с этим сценарием?" – говорится в сообщении.

Читатели канала Соловьева с сарказмом комментируют пост – мол, санкции Запада не дали РФ развязать мировую войну.

"Ну так мировая общественность не дала, добилась. Санкциями, запретами! Ай да Запад, спасли цивилизацию!!!" – написала одна из пользовательниц.

Ранее политолог объяснил, как Путин спутал все планы Запада, сделав лишь одно предложение Лукашенко.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость248311
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два помёта - путин и соловьев
Гость250863
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Любитель пива
Соловьиный помёт - мерзкий кремлёвский прихвостень и отстойный лживый пропагандон.
Вот именно так и тявкают "табаки" не умея ничего сказать в тему статьи
Гость247888
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Любитель пива
Соловьиный помёт - мерзкий кремлёвский прихвостень и отстойный лживый пропагандон.
А ты обыкновенная пропиндоская табаки
Гость243930
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Любитель пива
Соловьиный помёт - мерзкий кремлёвский прихвостень и отстойный лживый пропагандон.
Судя по всему ты любитель мочи, а не пива.
Гость244140
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В канадском городе Камлупс на территории одной из крупнейших бывших школ-интернатов для коренного населения были найдены останки 215 детей. Некоторым из них было всего три года. ИХ ГРАВЫ! Так и к нам.
гость
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Любитель
пива: ты любитель ослиной мочи в огромных колличествах, ну ни как не пива, ты ослиный ¢о¢ун.
Любитель пива
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Соловьиный помёт - мерзкий кремлёвский прихвостень и отстойный лживый пропагандон.
Гость248962
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Гость247673
Ну почему я не президент Америки Тогда бы никто Россию не боялся Как мне надоели Натовские мужики в юбках Путин угрожает а они молчат Кошмар
потому и не президент, что чудак на букву "м"
гость хи хи
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что же эти мрази не напишут,как "железная леди" с малобритании желала сбросить атомную бомбу на Аргентину за ихние Мальвинские острова----мерзавцы?!
OberstBMP
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Западный агитпроп верен заветам нацистского преступника Геббельса, "чем чудовищнее ложь тем быстрее толпа поверит в неё". Хотя это всего лишь перефразированная цитата из книги "майн Кампф" Адольфа Гитлера.
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