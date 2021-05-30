Норкин согласился побыть ведущим программы "Время покажет" ради поклонника - видео

Норкин согласился побыть ведущим программы "Время покажет" ради поклонника - видео
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Андрей Владимирович не стал спорить с фанатом

О забавном случае, произошедшем на днях, телеведущий рассказал в эфире программы "Место встречи".

Норкин поведал, что во время перекура во дворе Останкино к нему подошел молодой человек и попросил позволения сделать фото. Ведущий согласился, а пока поклонник настраивал камеру в смартфоне, произошел любопытный диалог.

Парень признался, что очень любит программу Норкина "Время покажет". На что последний ответил, что это не его шоу. Поклонник очень удивился – как же не ваше, если вы его ведете? Норкин предпочел не спорить. Таким образом Андрея Владимировича и "назначили" новым ведущим этой программы. Видео с забавным рассказом Норкина появилось в Сети.

Ранее ведущий, который славится чувством юмора, развеселил зрителей анекдотом про президента России Владимира Путина и саммит "Большой двадцатки".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

гость
Пожаловаться Ответить
Голубизной чёй то завоняло!
1
новости партнеров
По теме

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей