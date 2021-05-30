Андрей Владимирович не стал спорить с фанатом

О забавном случае, произошедшем на днях, телеведущий рассказал в эфире программы "Место встречи".



Норкин поведал, что во время перекура во дворе Останкино к нему подошел молодой человек и попросил позволения сделать фото. Ведущий согласился, а пока поклонник настраивал камеру в смартфоне, произошел любопытный диалог.

Парень признался, что очень любит программу Норкина "Время покажет". На что последний ответил, что это не его шоу. Поклонник очень удивился – как же не ваше, если вы его ведете? Норкин предпочел не спорить. Таким образом Андрея Владимировича и "назначили" новым ведущим этой программы. Видео с забавным рассказом Норкина появилось в Сети.

Ранее ведущий, который славится чувством юмора, развеселил зрителей анекдотом про президента России Владимира Путина и саммит "Большой двадцатки".