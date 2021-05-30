Огородников продолжают пугать странными законами

С наступлением дачного периода в прессе стали появляться публикации о том, что садоводы могут поплатиться за различные действия на собственном участке. Теперь эксперт Андрей Туманов напомнил, что в некоторых случаях россиян могут заставить раскошелиться за выращивание винограда.



Штрафы за сочную ягоду дополнили ряд частично запрещенных активностей, таких как: приготовление шашлыков, разжигание костров, выращивание петрушки, одуванчиков, выкапывание колодцев, установление туалетов, игнорирование разрастающегося борщевика и других.

Пресса пестрит яркими заголовками о том, что россиянам вот-вот придется платить за безобидные действия. Впрочем, Туманов объявил, что большинство такого рода публикаций либо являются вымыслом, либо существенно искажают действительность.

При этом глава организации "Садоводы России" напомнил, что на территории нашей страны действительно действуют весьма странные законы. К одним из них он отнес запрет на выращивание американского винограда, который россияне чаще называют "изабелла". Закон был принят в 1961-м году, и пока его никто не отменил.

Туманов в студии "Первого русского" объяснил, что в то время считалось: эта ягода весьма вредная, так как в полученном из нее вине слишком много метилового спирта. Выпив 23 литра горячительного напитка, можно умереть. Такой странный способ обоснования закона до сих пор никого не смущает – запрет действует, хотя о практике его правоприменения особо не слышно.

Ранее россиян предупредили о последствиях из-за одуванчиков и мяты в огороде. Садоводам напомнили, что законодательство предусматривает наказание за опасные сорняки на даче.