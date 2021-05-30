Актер Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия - За правду"

Актер Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия - За правду"
Стивен Сигал. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Партийный билет звезде торжественно вручили в субботу, 29 мая

Знаменитый актер Стивен Сигал вступил в партию "Справедливая Россия – За правду". Заниматься он будет проблемами экологии. В приоритете у артиста, по его словам, защита уникального озера Байкал, а также ситуация с экологическими преступлениями.

Партийный билет накануне Сигал получил из рук председателя партии Сергея Миронова.

Журналисты задали актеру вопрос – является ли он социалистом. Сигал при этом подчеркнул, что партия – не социалистическая в том смысле, как это было принято считать в СССР. Советские понятия он назвал устаревшими, а членов партии – людьми с открытыми взглядами на то, что пойдет во благо стране и людям. Об этом пишет ТАСС.

Напомним, Сигал является специальным представителем нашего МИД по гуманитарным связям РФ и США. Кроме того, ранее он состоял в партии "За правду". В феврале произошло ее слияние с двумя другими – "Патриотами России" и "Справедливой Россией". Теперь она носит название "Справедливая Россия – За правду".

Кристина ЧЕРНИКОВА

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игорь
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