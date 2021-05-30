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Наступает очередной летний сезон. Россияне все больше времени проводят
на даче. Для того чтобы порадовать себя и близких богатым урожаем фруктов,
овощей и ягод, нужно не забыть о важных задачах на июнь.
Обрезка кустов и деревьев
Разумеется, садоводы рассчитывают на отличный урожай. Для того чтобы на кустах и деревьях уродилось как можно больше ягод и плодов, все старые, засохшие ветки нужно срезать секатором. Полностью засохшие кусты ликвидируем, а срезы на деревьях обрабатываем садовым варом.
Размножение кустов
Июнь – отличное время для размножения кустарников с ягодами. Следует использовать способ зеленого черенкования.
Защита деревьев от болезней
В начале лета обязательно нужно опрыскать деревья и кусты от вредителей и заболеваний. Такая процедура сохранит растения и обеспечит отличный урожай.
Рыхление почвы
В разрыхленный грунт намного эффективнее проникают полезные вещества и удобрения. После июньского рыхления также нужно сделать мульчирование земли.
Посадка овощей и зелени
Начало лето – самое время для высадки теплолюбивых растений и зелени. Однако такую процедуру нужно проводить в самом начале июня.
Подготовка компоста
В июне нужно озаботиться подготовкой места для компоста. При этом в вырытую яму можно сразу начинать собирать материал.
Борьба с вредителями
Для того чтобы плоды ваших дел не пошли на корм насекомым, обязательно опрыскайте растения специальными защитными растворами.
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