Создали в предвкушении победы: появилось фото "позорной" для американцев монеты

Создали в предвкушении победы: появилось фото "позорной" для американцев монеты
Фото: imago stock & people/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Снимки обнародовало ЦРУ

На сайте Центрального разведывательного управления Штатов опубликовали информацию о монете, которую создали американцы, рассчитывая на победу на Кубе в 61-м году прошлого века. Как известно, операция провалилась.

Напомним, весной 1961 года американцы высадили на Кубу военных, которые должны были свергнуть режим Фиделя Кастро. Однако кубинская армия отреагировала быстро и слаженно. В результате часть американского десанта была убита, выживших взяли в плен. На все это у кубинцев ушло пять дней.

На фото видно, что на одной стороне монеты изображен американский десантник и поверженный Кастро, на другой – кубинский флаг и крест. Также на серебряном знаке есть надпись "Нет исхода, кроме победы". Она выгравирована на двух языках – испанском и английском.

Как отмечается в сообщении, "монета была создана в предвкушении победы".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость 2938487
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Гость251460
в предкушении пабеды? а когда сша кагото пабеждала? разве что мирное насиление на востоке но а как косалось чтото серьёзное выдумывали игил, анусру, нацеков и прочию нечесть лижбы не апазорится своими руками как во вьетнаме! пиндосы вы не вояки👎 вы просто ноль в войнах👎 а почему? да патомучто что у вас даже истории нет и вам всегото 250 лет, разве это держава без истории? займитесь лудше зомбиапакалепсисом и засоряйте дальше зомбировать свой народ!
Индейцев с копьями она побеждала , и африканских дикарей в труселях из банановых шкорок.
Гость248311
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может путин сделает уже coming out ?
все ж догадываются уже
Шаман
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Это конечно важная новость для нас - это же про Америку!
Не то что очередной спятивший силовик стреляет в детей с балкона в Екатеринбурге. Интересно какие ужесточения предпримет Золотов в этом случае - запретит балконы? Уже доложили путеню, или он занят романтикой с лукашом на яхте?
Гость250863
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Гость244140
125 лет назад, 18 (30) мая 1896 года, во время народных гуляний по поводу коронации императора Николая II на Ходынском поле в Москве произошла ужасная трагедия — в страшной давке за царевыми гостинцами погибло 1389 и было искалечено более 1300 человек
Я с балкона голубей кормил, среди них тоже есть задавленные жертвы. А по теме то можешь что сказать, или че нагуглил, то и выплюнул?
Гость244140
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125 лет назад, 18 (30) мая 1896 года, во время народных гуляний по поводу коронации императора Николая II на Ходынском поле в Москве произошла ужасная трагедия — в страшной давке за царевыми гостинцами погибло 1389 и было искалечено более 1300 человек
Гость251460
Пожаловаться Ответить
в предкушении пабеды? а когда сша кагото пабеждала? разве что мирное насиление на востоке но а как косалось чтото серьёзное выдумывали игил, анусру, нацеков и прочию нечесть лижбы не апазорится своими руками как во вьетнаме! пиндосы вы не вояки👎 вы просто ноль в войнах👎 а почему? да патомучто что у вас даже истории нет и вам всегото 250 лет, разве это держава без истории? займитесь лудше зомбиапакалепсисом и засоряйте дальше зомбировать свой народ!
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